Nickmercs kassiert seinen 1. Bann von Twitch für ein Wort – Er zeigt keinerlei Einsicht

Seine Aussage „lasst kleine Kinder in Ruhe“ sorgte damals dafür, dass sich Activision Blizzard von ihm distanzierte und ein Skin-Paket aus Call of Duty entfernte . Nickmercs war zu der Zeit der führende Streamer zu CoD Warzone.

Wie lange der Bann andauert, ist nicht bekannt. Twitch ist für Nickmercs nicht mehr so entscheidend wie früher, seit er regelmäßig auf der Konkurrenzplattform Kick streamt, auf der er Ende 2023 einen Deal über ein Jahr unterschrieb, der ihm angeblich 10 Millionen US-Dollar zusichert (via sbj ) .

Das sagt der Streamer zu seinem Bann: Nickmercs twitterte am 28. Juni (via kotaku ):

Der Streamer Nick „Nickmercs“ Kolcheff hat seinen ersten Bann von Twitch kassiert. Gebannt wurde er, weil er ein transfeindliches Schimpfwort genutzt hat. In seinem Kommentar zum Stream legt er sogar noch nach. Offenbar ist ihm seine Karriere auf Twitch mittlerweile nicht mehr so wichtig, seit er einen Millionen-Vertrag mit Kick unterzeichnet hat.

