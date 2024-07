Nach der Übernahme von Microsoft war es für viele Leute nur noch die Frage der Zeit, wann die ersten CoD-Titel im Game Pass von Xbox erscheinen. Nach Diablo 4 folgt nun der nächste aktuelle Activision-Blizzard-Titel ins Abo.

Welches Spiel kommt in den Game Pass? Wie Xbox auf ihrer Website jetzt angekündigt hat, soll CoD: MW3 in das Abo vom Game Pass für PC und Konsole integriert werden. Lange müsst ihr darauf nicht warten, denn schon am 24. Juli ist es so weit. Das gesamte Spiel, also Singleplayer, Multiplayer und Zombies, soll dabei erhältlich sein.

Schon im Mai wurde bekannt gegeben, dass auch der neueste CoD-Teil, Black Ops 6, zum Release im Abo erhältlich sein soll. MW3 ist auch nicht der erste Titel von Activision Blizzard, der mit Verzug im Abo spielbar sein wird. Schon im März wurde auch Diablo 4 in das Abo integriert.

Den Trailer zu Season 4 von MW3 seht ihr hier:

Activision Blizzard hat eine große Bibliothek

Welche Titel können noch folgen? Viele Fans würden sich natürlich auch über ältere CoD-Titel freuen, davon hat Activision einige, die Fans sogar heute noch online spielen würden. Voraussetzung hierfür wären natürlich vernünftige Server, die alten gelten als verseucht.

Auch eine Implementierung von WoW im Game Pass würde viele Spieler dazu animieren, das ikonische MMORPG zu spielen. Das war auch schon mal offiziell ein Thema: Kommt WoW auf die Xbox: „Der Traum besteht“, sagen die Entwickler.

Mit der Warcraft-Reihe und auch den alten Diablo-Titeln hat Activision Blizzard auch einige Klassiker im Petto, über die sich Nostalgiker bestimmt freuen würden.

Wer mit dem Game Pass in CoD: MW3 einsteigen möchte, für den bietet sich am 24.07. der perfekte Einstieg, denn da startet Season 5 des Shooters. Season 5 bietet mit CoD Warrior einen neuen Modus, der 15 Minispiele bietet. In einem davon könnt ihr euch wie Neo fühlen: Call of Duty lässt euch bald Kugel ausweichen wie Keanu Reeves in Matrix