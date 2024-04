WoW auf der Xbox: „Der Traum besteht“, sagen die Entwickler

WoW: The War Within angespielt – Auf der vergeblichen Suche nach der MMORPG-DNA

Wann kann man damit rechnen? Für die nächste Zeit sollte man wohl noch nicht mit einer Umsetzung von World of Warcraft auf den Konsolen rechnen – in jedem Fall wird 2024 wohl ausgeschlossen sein. Doch wenn man mit der Weltenseele-Saga bereits ein neues Kapitel aufschlägt, wäre das wohl auch der perfekte Zeitpunkt, um den Schritt endlich zu wagen.

Kann man WoW mit Gamepad spielen? Eine der größten Fragen ist wohl, ob man ein Spiel mit so vielen Fähigkeiten und Menüs überhaupt auf einer Konsole spielen könnte. Immerhin dürfte es schwierig sein, mit einem Gamepad die mehr als 30 verschiedenen Fähigkeiten jeder Klasse in der Hitze des Gefechts anzuwählen und nebenbei noch Boss-Mechaniken auszuweichen.

Das kommt wohl darauf an, wen du ihr fragt. Ich glaube ehrlich, dass es sie nicht gibt. Ich glaube, wir sind in einer ziemlich guten Position, weshalb wir darüber reden.

Der Traum bleibt bestehen. Wir sind so fokussiert darauf, das abzuliefern, was unsere Spieler mit den Erweiterungen verdienen. Da gibt es aktuell ehrlich gesagt keinen Raum für dieses Gespräch. Aber wisst ihr, der Traum ist real.

Was wurde gesagt? GamesRadar hatte die Gelegenheit, mit Holly Longdale (Executive Producer und Vice President für World of Warcraft) zu sprechen und nach einer Konsolen-Version zu fragen – speziell nach einer Xbox-Variante. Dazu hieß es:

World of Warcraft endlich auf der Xbox. Das zumindest ist der Traum, den das Team von World of Warcraft hat und über den man „jeden Tag“ spricht.

