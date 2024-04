WoW: 3 Tricks, um eure Ladezeiten drastisch zu reduzieren

Beachtet dabei natürlich, dass World of Warcraft mit abnehmenden Grafik-Einstellungen zunehmend „hässlicher“ wird. Hier gilt es, eine Balance zwischen hübscher Grafik und angenehmen Ladezeiten zu finden. Wer immer die bestmögliche Grafik haben will, kann hier allerdings nur wenig einsparen.

In WoW: The War Within braucht jeder von euch 3 Millionen Gold, wenn ihr alles haben wollt

Während des Ladebildschirms wird, wer hätte es gedacht, vor allem auch die Spielwelt von World of Warcraft geladen. Erst wenn alle Texturen an Ort und Stelle sind, wird der Bildschirm „freigegeben“ und der Ladebildschirm verschwindet. Allerdings könnt ihr eine Einstellung anpassen, sodass WoW nicht zwingend alles bereits geladen haben muss.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Legt euch mehrere Profile an und überlegt, welche Addons ihr in welchem Spielbereich wirklich benötigt.

Der größte Performance-Killer in World of Warcraft sind Interface-Addons. Für viele Spielerinnen und Spieler unverzichtbar, helfen Addons beim Organisieren des Inventars, dem Bezwingen von Bossen, dem Finden von Gruppenmitgliedern oder bescheren ein hübscheres Interface.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

World of Warcraft: The War Within – Cinematic Trailer

In World of Warcraft verbringen die meisten von uns viel Zeit. Da ist es nervig, wenn ein signifikanter Teil dieser Zeit dafür draufgeht, sich die verschiedenen Ladebildschirme von Azeroth anzuschauen. Je nach Rechner kann das Einloggen in die Spielwelt gerne mal 15, 20 oder gar 30 Sekunden dauern.

Kürzere Ladezeiten in World of Warcraft ? Das geht ganz leicht. Mit nur wenigen Änderungen könnt ihr die Ladezeit drastisch reduzieren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to