Dank einer Änderung an WoW freuen sich meine Freunde auf das neue Addon

Habt ihr Angst vor Spinnen? Dann hat World of Warcraft eine ziemlich clevere Lösung gefunden. Alle Spinnen werden ersetzt – durch Krabben.

Auch wenn World of Warcraft im Grunde eine sehr harmlose Comic-Grafik besitzt, hat sich diese im Laufe von 20 Jahren doch stark verändert. Die Details sind deutlicher geworden und viele Kreaturen sehen aufgrund gestiegener Details realistischer aus. Gerade für alle mit einer Angst vor Spinnen (Arachnophobie) kann das unangenehm sein, wenn man solchen Wesen in der Spielwelt begegnet.

Blizzard bietet dafür eine Lösung an. Alle Spinnen können in The War Within mit nur einem Klick in Krabben umgewandelt werden.

Wie aktiviert man das? Die Einstellung lässt sich einfach in den Optionen finden, sobald The War Within live geht. Ihr müsst lediglich einen Haken setzen, falls ihr unter Arachnophobie leidet, und könnt dann sofort sehen, wie alle Modelle von Spinnen gegen entsprechende Krabben ausgetauscht werden.

Ein Entwickler hat das übrigens per Hand für jede Spinne im Spiel einzeln eingestellt, sodass die Krabben farblich immer entsprechend in die Umgebung passen, in der ihre Spinnen-Kollegen ansonsten unterwegs wären.

Warum wird das jetzt eingeführt? Im Laufe der Jahre haben die WoW-Entwickler immer mal wieder zu hören bekommen, dass einige Spielerinnen und Spieler mit den Spinnen im Spiel ein Problem haben. Zuletzt gab es auch Entwickler, denen es sehr unangenehm war, an solchen Spielinhalten zu arbeiten. Da man dies als richtiges Problem anerkannt hat, dachte man sich, dass WoW für Leute mit solchen Ängsten ein wenig angenehmer werden kann.

In einem Gruppeninterview, an dem auch PCGamer teilgenommen hat, sagte der Game Director Ion Hazzikostas:

Bevor wir uns auf Krabben festgelegt haben, haben wir uns unterschiedliche Optionen angeschaut … wir versuchten ‘was wäre, wenn die Beine nicht am Körper befestigt sind?’ Wir haben eine Reihe von Dingen versucht und einige Sachen intern getestet … grundsätzlich stellt sich heraus, dass Krabben die beste Wahl sind. Niemand hatte Angst vor Krabben.

Zwar gibt es inzwischen in den Foren auch ein paar besorgte Stimmen, die auch Krabben unangenehm finden, aber zumindest temporär dürfte diese Änderung vielen helfen, The War Within genießen zu können.

Cortyn meint: Auch bei mir in der Gilde gibt es ein paar Mitspieler, die mit den Spinnen in World of Warcraft immer ihre Probleme hatten. Gerade bei Besuchen in Naxxramas oder auch nur in einigen Höhlen des Waldes von Elwynn, bekam ich oft ein “Uäääh, lass uns schnell wieder gehen” zu hören. Die Kombination aus “enger Höhle” und “Spinnen” war einfach abschreckend.

Für einige war die Vorstellung, dass man sich in The War Within in tiefe Höhlen begibt und dort nicht nur auf ein paar Spinnen, sondern gleich ein ganzen Königreich der Neruber trifft, ein ziemlicher „Downer“. Die Option, die Spinnen jetzt gegen Krabben austauschen zu können, hat für ein zufriedenes Aufatmen gesorgt.

Und wer das Ganze „albern“ findet – der muss es ja nicht benutzen.

