Throne and Liberty: Tyrannei der Reptilien Schritt für Schritt – So schafft ihr die Quest

Um in Throne and Liberty die Quest Tyranny of the Reptilians abzuschließen, braucht ihr gute Nerven und ein Team, denn sonst wird es schwierig. MeinMMO zeigt euch, wie die Quest geht.

Tyrannei der Reptilien Quest: Die Quest hat drei Teile. Als Erstes müsst ihr die Seite der Sammlung: Expeditionsaufzeichnungen – Insel Saurodoma finden. Die ist relativ leicht zu erreichen, wenn ihr beim Feuerbecken den Berg hinaufgeht. Schwierig wird der zweite Teil.

Dafür braucht ihr unbedingt noch zwei weitere Personen, sonst könnt ihr die Quest nicht machen. Die Leuchtkorallen befinden sich im Open-World-Dungeon auf der Insel. Man muss drei Stück gleichzeitig aktivieren, damit man den Kristallbaum für den dritten Part der Quest beschwören kann. Und das ganze Unterfangen müsst ihr dreimal hintereinander bewältigen, während viele starke Monster um euch herum sind.

Wie viel Pay2Win steckt eigentlich in Throne and Liberty:

Tyranny of the Reptilians: Die Seite finden

Wo ist die Seite der Sammlung: Expeditionsaufzeichnungen – Insel Saurodoma? Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite schnell und einfach zu finden. Am besten ist es, wenn ihr vorher die Nebenmission Ultimative Regeneration bereits abgeschlossen habt. Denn dann kennt ihr euch auf der Insel schon etwas aus.

In dem Fall begebt ihr euch zum Feuerbecken der Wiedergeburt. Von dort aus befindet sich im Westen ein Hügel. Vor dem Hügel seht ihr einen Totempfahl mit einer brennenden Fackel auf der Spitze. Diesen Berg müsst ihr hochlaufen.

Das X markiert ungefähr den Fundort der Seite und der Kreis zeigt euch, wo ihr hoch müsst

Haltet euch beim Besteigen des Hügels immer ganz links am Rand des Abhangs, dann steuert ihr direkt darauf zu.

Hier liegt die Seite. Im Hintergrund befindet sich das Feuerbecken

Oder aber ihr setzt euch einen personalisierten Pin auf den Standort der Seite und fliegt vom Wegpunkt der Insel Saurodoma dorthin. Die Fläche ist nämlich leicht von oben einsehbar, außerdem leuchtet die Seite violett, wenn man sich ihr nähert.

Der gelbe Pin zeigt euch, wo ihr die Seite findet

Tyranny of the Reptilians: Leuchtkristalle

Der zweite Part wird um einiges anstrengender. Nicht nur, weil die Monster, denen ihr begegnen werdet, sehr stark sind, sondern auch, weil ihr als Gruppe zusammenarbeiten müsst. Die Leuchtkristalle findet ihr im Open-World-Dungeon der Insel. Den Eingang dazu findet ihr am besten wieder vom Feuerbecken der Wiedergeburt aus.

Der rote Kreis markiert die Richtung, in die ihr gehen müsst

Von dort ist der Dungeon südöstlich auf der Karte. Folgt dem Wasser und haltet euch rechts. Dann stolpert ihr in den Eingang der Lavahöhle hinein. Habt ihr der Nebenmission einen Stern gegeben, so wird euch in dem Dungeon mit blauen Kreisen und Sternchen angezeigt, wo sich die Leuchtkristalle befinden.

Die sind aber umzingelt von kräftigen Gegnern. Und vergesst nicht, dass nachts auf der Insel Saurodoma PvP herrscht und euch dann auch andere Spieler angreifen können. Nehmt also lieber starke Gefährten mit zu dieser Aufgabe.

Die drei markierten Leuchtkristalle stehen im Kreis

Drei Leuchtkristalle stehen dort im Kreis und ihr müsst sie aktivieren. Insgesamt sollt ihr fünfmal mit den Leuchtkristallen interagieren, damit ihr den zweiten Teil schafft. Doch am besten stellt sich jede Person aus der Gruppe an jeweils einen der Leuchtkristalle, um sie zeitgleich zu betätigen. So erledigt ihr den dritten Teil der Quest gleich mit. Dafür müsst ihr nicht unbedingt in einem Gespräch auf Discord sein. Die Absprache geht nämlich auch erstaunlich gut per Countdown im Chat.

Mehr zu Throne and Liberty Throne and Liberty: Darum lohnt sich der Arena Shop für euch von Nathalie Schnee

Tyranny of the Reptilians: Kristallbaum

Nachdem alle drei Leuchtkristalle gleichzeitig aufgeleuchtet haben, verschwinden sie und in ihrer Mitte tut sich ein sehr kleiner grüner Kristallbaum auf. Den könnte man fast übersehen. Ihn müsst ihr jetzt angreifen und zerstören. Der Baum soll dreimal beschworen und vernichtet werden, um den letzten Teil der Mission zu schaffen.

In der Mitte befindet sich der Kristallbaum, der beschworen wurde

Anschließend dürft ihr euch noch eine Abschlussbelohnung im Kodex aussuchen und habt damit die komplette Quest absolviert.

Wenn ihr weitere Hilfe zu dem neuen kostenlosen MMORPG Throne and Liberty sucht, dann schaut auf jeden Fall bei unserer Übersicht vorbei, dort haben wir alle wichtigen Guides zu dem Spiel zusammengetragen: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.