Throne and Liberty: So beschwört ihr den Reptilienschlächter auf Saurodoma

Wenn ihr weitere Hilfe zu dem neuen kostenlosen MMORPG Throne and Liberty sucht, dann schaut auf jeden Fall bei unserer Übersicht vorbei, dort haben wir alle wichtigen Guides zu dem Spiel zusammengetragen: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.

Wo sind die Reptilien Waffenhalter? Für den zweiten Part der Quest müsst ihr fünf Reptilien-Waffenhalter zerstören. Das ist eine kleine Holzwand bei der Schmiede auf der Insel Saurodoma, an der ein paar Waffen der Reptilien hängen. Davon findet ihr einige auf der Insel. Wenn ihr der Mission einen Stern gegeben habt, werden euch alle Waffenhalter in der Nähe mit einem blauen Stern auf der Mini-Map angezeigt.

In Throne and Liberty den Reptilienschlächter (Reptilian Butcher) auf der Insel Saurodoma zu beschwören und die Seite Ein Fußabdruck auf der Spitze zu finden, ist nicht einfach. MeinMMO hat für euch eine vollständige Anleitung zur Nebenmission „Ultimative Regeneration“.

