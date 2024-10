Throne and Liberty: Gigantrite – So schließt ihr die Quest „Kleiner Freund im Himmel“ auf dem Wal ab – Alle Routen

Der Wal in Throne and Liberty namens Gigantrit oder im Englischen Gigantrite ist essenziell für die Quest „Kleiner Freund im Himmel“ und bringt euch nach Saurodoma. Doch nicht nur deswegen lohnt sich der Ritt. MeinMMO hat für euch sämtliche Vorteile und Routen des Wals.

In Throne and Liberty zieht ein riesiger Wal zu festgelegten Zeiten über die Köpfe der Spieler hinweg. Das ist der Gigantrite und er startet seinen Flug immer um 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, und 23:00 Uhr. Je nach Startpunkt, den man auf der Map einsehen kann, hat er drei verschiedene Routen.

Wozu auf dem Gigantrite reiten? Eine Reise auf dem Wal lohnt sich nicht nur, um die Nebenmission „Kleiner Freund im Himmel“ abzuschließen, er hat außerdem besonderes Erz auf seinem Rücken und bringt euch zu der weit entfernten „Insel Saurodoma“. MeinMMO hat für euch alle Routen des Giganten.

Update vom 28. Oktober 2024: Wir haben noch einmal kleinere Optimierungen am Artikel vorgenommen.

Wie viel Pay2Win steckt in dem neuen MMORPG Throne and Liberty?

Mit dem Gigantrite nach Saurodoma kommen

Der Wal in Throne and Liberty startet alle drei Stunden seinen Flug. Er startet seinen Flug immer um

02:00

05:00

08:00

11:00

14:00

17:00

20:00

und 23:00 Uhr.

Doch dabei hält er niemals an, um Passagiere aufzunehmen. Ihr müsst euch einen Platz auf seinem Rücken ergattern. Beginnt er seine Route oben links auf der Map, so ist der beste Punkt um aufzuspringen auf der Ruine beim „Reinlicht-Turm“.

Setzt der Wal sich allerdings von links unten auf der Map in Bewegung, könnt ihr nur in der Nähe von „Burg Felswacht“ aufsteigen. Doch alle Wege führen nach Rom – oder in diesem Fall nach „Saurodoma“. Ihr müsst allerdings aufpassen, dass ihr im richtigen Moment vom Rücken des Wals abspringt, sonst landet ihr falsch und könnt die Insel nicht mehr erreichen.

Der Wegpunkt von „Saurodoma“ befindet sich nämlich auf einer kleinen Plattform in der Luft, die nur vom Wal aus zu erreichen ist. Schwebt ihr direkt auf die Insel, so seid ihr zwar an eurem Zielort angekommen, werdet den Wegpunkt jedoch nicht mehr aktivieren können. Springt daher am besten vom Wal, wenn ihr parallel zur Plattform steht.

So löst ihr „Kleiner Freund im Himmel“

Um die Nebenmission „Kleiner Freund im Himmel“, die ihr im „Kodex“ unter „Nistgründe“ findet, auf dem Gigantrite abzuschließen, müsst ihr vorher die Quest „Treffen mit einem Freund im Feld“ beendet haben. Die seht ihr wiederum im „Kodex“ unter „Urstella-Felder“.

Im vierten Teil der Mission „Kleiner Freund im Himmel“ sollt ihr mit dem Amitoi auf dem Rücken des Gigantrites sprechen. Bei manchen Spielern taucht der nicht immer direkt auf, dann müsst ihr mehrmals zum Standort des Amitois hinlaufen, bis er euch erscheint. Hier findet ihr ihn dann:

Hier sitzt der kleine Freund. Fundort des Amitois.

Gigantrite Erze

Während ihr den Ausflug und die frische Luft auf eurem Trip genießt, könnt ihr nebenbei noch die Erze auf seinem Rücken abbauen. Es gibt sechs Quellen mit „Marinderz“ und sie erscheinen nach dem Abbauen alle fünf Minuten neu. Die Erze können verwendet werden, um Materialien zum Leveln von passiven und aktiven Fähigkeiten herzustellen.

Zudem lässt der Koloss auf seiner Reise „Kristalle der Göttlichen Bestie“ fallen. Diese können am Boden abgebaut werden, woraus man „Lebenssteine“ erhält. Diese Steine kann man wiederum auf dem Wal verwenden, um bei grauen Felsen seltene „Marinderz“ zu gewinnen.

Gigantrite: Erste Route

Die erste Route des majestätischen Wesens geht links oben auf der Karte los. Bei dem Verlauf dieses Flugs bietet sich erst die Chance beim „Reinlicht-Turm“ aufzusteigen, dann bei den „Ruinen des Sternenlicht-Observatoriums“ und zum Schluss in der Nähe der „Sandwurmhöhle“. Wir haben für euch die komplette Route:

Route Eins

Gigantrite: Zweite Route

Die zweite Route des Gigantrites startet ebenfalls links oben auf der Karte, allerdings etwas weiter unten in der Nähe der Stadt „Kastleton“. Während der Reise eröffnet sich erst die Chance bei den „Ruinen des Sternenlicht-Observatoriums“ aufzusteigen und anschließend bei „Burg Felswacht“. Wir haben für euch die komplette Route:

Route Zwei

Gigantrite: Dritte Route

Die dritte Route des Kolosses beginnt unten links auf der Karte bei „Burg Felswacht“. Dieser Ritt bietet nur eine Chance, um aufzusteigen, nämlich direkt nach dem Start bei „Burg Felswacht“, da der Flug nur sehr kurz ist. Wir haben für euch die komplette Route:

Route Drei

Jetzt sollte es kein Problem mehr sein, auf den Wal zu gelangen und all seine Vorteile zu genießen.

Wenn ihr weitere Hilfe zu dem neuen kostenlosen MMORPG Throne and Liberty sucht, dann schaut auf jeden Fall bei unserer Übersicht vorbei, dort haben wir alle wichtigen Guides zu dem Spiel zusammengetragen: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.