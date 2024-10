Mitarbeiterin von Twitch antwortet auf den Vorwurf, es sei keine Gaming-Seite mehr

„Just Chatting“ ist die erfolgreichste Kategorie auf der Streaming-Plattform Twitch, doch die Community ist weniger begeistert davon. In einem Livestream wurde eine Twitch-Mitarbeiterin mit der Kritik konfrontiert, dass Twitch angeblich keine Gaming-Seite mehr sei und reagierte darauf.

Was ist „Just Chatting“? Mit über 55 Millionen Stunden an Watchtime ist die Kategorie „Just Chatting“ die beliebteste auf Twitch (via streamcharts). In diesen Streams werden keine Videospiele gespielt, sondern die Streamer unterhalten sich nur mit ihrem Chat.

Dabei können die Streamer noch eine andere Aktivität nebenbei ausüben, das muss aber nicht immer der Fall sein. Gerade während der Corona-Pandemie war „Just Chatting“ eine sehr beliebte Kategorie.

Kategorien wie „Just Chatting“ laden zu sogenannten IRL-Streams ein. In diesen streamen Menschen ihre Reisen oder den Besuch von bestimmten Events im echten Leben. Die Community kann so an den Erlebnissen der Streamer teilhaben.

Community unzufrieden mit der Entwicklung von Twitch

Womit ist die Community unzufrieden? Twitch hatte seine Ursprünge in der Gamingszene. Es war eine Plattform, auf der das Spielen von Videospielen gestreamt wurde. Von diesem Ursprung entfernt sich Twitch zunehmend und richtet sich mit seinen Inhalten an ein breiteres Publikum.

Einige alt-eingesessene Zuschauer, die Twitch nur wegen des Gaming-Contents schauen, stößt das sauer auf. In der „Just Chatting“-Kategorie können nämlich auch Inhalte enthalten sein, die für jüngere Zuschauer nicht geeignet sind.

Darunter zählen auch die sogenannten „Hot Tub“-Streams, in denen die Streamer leicht bekleidet in einem Pool sitzen. Dies ist ein Schlupfloch in den Twitch-Richtlinien, die besagen, dass die Streamenden wenig anhaben dürfen, sofern es sich um Inhalte rund um den Pool handelt. Inzwischen haben „Hot Tub“-Streams sogar eine eigene Kategorie auf Twitch.

„Warum ist Twitch keine Gaming-Seite mehr?“

Was sagt die Twitch-Mitarbeiterin? In einem Twitch-Stream beantworteten die Leiterin der Communitybranche merrykish und ein Senior Produzent von Twitch Fragen der Zuschauer. Der Stream wurde aufgrund der neuesten Patch-Notes veranstaltet.

Eine Frage eines Zuschauers lautete: „Warum ist Twitch keine Gaming-Seite mehr?“ Merrykish antwortete daraufhin, dass Twitch immer noch eine Gaming-Seite sei, aber in den vergangenen drei Jahren eben „Just Chatting“ dazu gekommen und am größten gewesen sei.

Die Community würde so laut Kish zeigen, was sie am liebsten auf Twitch gucke und dass sie eben auch Dinge außerhalb von Videospielen sehen möchte.

Dabei würde Gaming aber immer der „Lebensunterhalt“ der Streaming-Plattform bleiben. „Just Chatting“ werde genauso unterstützt werden, wie auch die Videospiel-Inhalte auf der Seite.

Wie reagierte die Community auf die Aussage? Die Reaktionen sind gemischt. Einige stimmen ihr zu, einige kritisieren den Anstieg der „Just Chatting“-Kategorie weiterhin wegen ihrer Gefahren für jüngere Zuschauer.

Twitch steht als Plattform immer wieder in der Kritik, vor allem durch die eigene Community. Durch Updates und neue Richtlinien treten sie immer wieder Nutzern auf die Füße. So auch der VTuber-Community, als sie neue Regeln zu deren genutzten Charakteren etablierten: