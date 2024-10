Die Fans von Asmongold kommen auf seinen Bann von Twitch nicht klar – Streamer macht klare Ansage

In Dustborn befindet ihr euch mit eurer musikalischen Crew auf einen Roadtrip in Amerika. Dabei steht aber nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern auch der Kampf gegen Feinde.

Der Schlüsselpunkt für die von ihm selbst festgestellte negative Entwicklung bei Amongold in den letzten Jahren scheint das Jahr 2021 zu sein, als seine Mutter starb und sich seine langjährige Freundin PinkSparkles von ihm trennte. Darüber hat Asmongold zuletzt gesprochen: Asmongold erklärt endlich, warum er so ist, wie er ist

Die Fans scheinen das aber nicht akzeptieren zu wollen, sondern glauben, er werde jetzt in irgendeiner Form „von seinen Freunden verraten“ – dem scheint aber nicht so zu sein. Die Entscheidung, dass er sich erstmal von OTK zurückzieht, scheint wirklich von Asmongold auszugehen, der erklärt, dass die andere Dinge in seinem Leben, neben dem Streamen, ihm viel Stress verursachen und offenbar zu einer negativen Entwicklung geführt haben.

Der Streamer sagt: All diese Postings lassen die Community in einem furchtbaren Licht erscheinen. Asmongold sei ihr Freund. Nur weil die Fans den ganzen Tag Asmongold schauten, heiße das nicht, dass sie ihn gut kennen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Twitch-Streamer LetsHugo leidet in der Wildnis bei 7 vs. Wild und begreift, was sein Problem ist

Was für Auswirkungen hat der Bann? Asmongold hat sich ausführlich für seine Äußerungen entschuldigt und gesagt, er habe sich reflektiert und erkannt, dass er sich in den letzten zwei Jahren zum Negativen entwickelt hat.

Der Streamer Zack Hoyt, bekannt als Asmongold, wurde von Twitch gebannt, nachdem er in einem Video über den Krieg in Gaza schwadronierte und sagte, die Leute dort gehörten zu einer „minderwertigen Kultur“. Der Bann von Twitch schlägt hohe Wellen, obwohl er nur 14 Tage dauern soll. Einer der Kollegen von Asmongold bei der Organisation „One True King“ meldet sich jetzt zu Wort und kritisiert die Fans von Asmongold harsch.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to