Der 34-jährige Twitch-Streamer Asmongold war sein Leben lang gesund. Das ändert sich jetzt. Der Twitch-Streamer hat zu hohen Blutdruck. Er glaubt, er lebe einfach zu ungesund und müsse etwas ändern. Er ist zu drastischen Maßnahmen bereit.

Das sagt Asmongold jetzt: Dem 34-jährigen Streamer fällt es schwer, das zuzugeben, aber selbst Asmongold ist nicht unsterblich, obwohl sein Immunsystem durch die feindliche Umgebung, in der er haust, abgehärtet ist und er sein Leben lang nie krank war. Er sagt, er riss sich selbst die Zähne aus, um den Lichking in WoW zu besiegen, ohne eine lästige Pause für den Zahnarzt einzulegen:

Doch bekam er jetzt einen Schreck, als er Brustschmerzen hatte und 170 Blutdruck. Da brach er den Stream früh ab und es ging in die Notaufnahme

Die Diagnose war: Zu viel Stress – Asmongold betont aber, der Stream und die vielen Konflikte, in die er sich stürzt, stressten ihn nicht, sondern „der ganze Kram drumherum“ – so hat er eine eigene Streaming-Gruppe, die PCs vertreibt

Asmongold wird jetzt sein Leben ändern

Was wird Asmongold ändern? Asmongold kündigt an, seine Ernährung umzustellen. Er will zwar nicht auf seine zuckerhaltige Limo verzichten, die liebe er, aber er zieht in Betracht, zwischen zwei Limos auch mal Wasser zu trinken – jedenfalls, bis er das Stress-Problem in seinem Leben reduziert hat.

Außerdem will er trainieren, öfter mal einen längeren Spaziergänge machen und mit dem Streamen herunterfahren.

Er ist davon überzeugt, dass er damit seinen Blutdruck und seine Gesundheit in den Griff bekommen.

Wer Medikamente nimmt, stirbt

Was will er auf keinen Fall machen? Medikamente nehmen. Asmongold hat einige Ansichten, die radikal erscheinen. So glaubt er:

Ich will keine Medikamente nehmen müssen. Ich denke, das ist das erste …. Menschen, die Medikamente nehmen, sterben – so sehe ich das.

In seinem Freundeskreis seien Leute, die jünger sind als er, und bis zu 5 Medikamente nehmen. Das mache ihm Angst, furchtbare Angst. Er glaube an die Heilkraft des menschlichen Körpers, lange zu überleben. Er sei jetzt 34, habe also noch einiges vor sich.

Geht es ihm gesundheitlich gut? Auch wenn er es herunterspielt, scheint er sich schon richtig Sorgen gemacht zu haben, über den hohen Blutdruck. Er scheint jetzt seinen Blutdruck regelmäßig zu überprüfen. Im Stream erhält er augenscheinlich auch einen besorgten Anruf seines Vaters, den er abwimmelt.

Ernst klingt auch, dass er unter einem eingefallen Brustkorb leidet und deswegen wohl irgendwann in seinem Leben eine Operation braucht.

Aber Asmongold erklärt: Eigentlich will er über solche Themen gar nicht sprechen, weil sie zu parasozialem Verhalten einladen.

Hör auf zu trinken, was dir Dr. Pepper verschreibt

Wie wird das diskutiert? Viele empfehlen ihm tatsächlich, die Limo abzusetzen. Er müsse aufhören, das zu nehmen, was „Dr. Pepper“ ihm verschreibt, sagt ein Nutzer.

Andere sagen: Nach 30 Jahren Junkfood, Limo und schlechtem Schlaf sei es also der Stress, der Probleme mache – alles klar.

Der meistgelikte Kommentar mit über 11.000 Upvotes sagt klar: „Ersetz’ die Limo durch Wasser und du wirst dich sofort viel besser fühlen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Limo liebt er da so? Asmongold selbst spricht immer nur von „Soda“, was auf Deutsch soviel wie „Limo“ heißt, und nennt keinen Markennamen.

Asmongold hat mal eine große Softdrink-Tier-Liste gemacht und auf Platz 1 stand „Dr. Pepper“ – das ist ein Getränk ähnlich wie Cola, aber beansprucht für sich, ein eigener Drink zu sein. Sie hätten gerne, dass man es „pepper soda“ nennt.

Im Internet wird der Geschmack von Dr. Pepper etwa als ein Hauch von Kirsch, vielleicht ein bisschen Lakritz und auf jeden Fall etwas Piment beschrieben – die Eigenbeschreibung ist, dass sie 23 Aromen verwenden und dabei Kirsche, Zimt, Marzipan und Mandeln zusammenspielen.

Asmongold ist einer der führenden Gaming-Streamer in den USA, der weltweit vielen jungen Männern aus dem Herzen spricht. Aber er ist auch ein sehr krasser Mensch, der in vieler Hinsicht, seinen eigenen Weg geht, der auf Außenstehende extrem wirkt. Viele Fans nehmen eng an seinem Leben teil, vielleicht etwas zu eng: Asmongold, König der Nerds, hat eine neue Freundin und seine Fans beäugen sie kritisch