Twitch-Streamer und Multimillionär will sein verdrecktes Haus aufräumen, weil Besucher krank werden und es ihn „debufft“

Twitch-Streamer Asmongold offenbart den schockierenden Zustand seines Hauses, inklusive Schimmelbefall und einem möglichen toten Tier. Er ist entschlossen, ohne Reinigungskräfte, diesem Zustand jetzt ein Ende zu setzen.

Wer ist der Streamer? Seit Jahren begeistert der Twitch-Streamer Asmongold mit seinem Content Millionen von Zuschauern weltweit. Seine Expertise in verschiedenen Spielen, vor allem in World of Warcraft, hat ihm eine treue Fangemeinde eingebracht.

Doch während er auf dem Bildschirm souverän agiert, offenbart sich abseits der Kamera eine ganz andere Realität – die seines chaotischen Zuhauses.

Wie sehen seine Wohnverhältnisse aus? Seit Jahren lebt der Twitch-Streamer in einem Zustand von unermesslicher Unordnung und bedrückendem Chaos, was längst kein gut gehütetes Geheimnis mehr ist.

Doch während er behauptet, dass die Unordnung für ihn kein Problem darstellt, berichten seine Besucher von ganz anderen Erfahrungen.

Seine Besucher bekamen Ausschläge und Atemnot

Was erzählen die Besucher? Anfang des Jahres kam sein Vater unerwartet zu Besuch. Doch was er dort vorfand, ließ ihn schockiert zurück. „Ich konnte nicht mal durchs Wohnzimmer laufen, um zur Toilette zu gehen“, berichtete Asmongold Senior.

In einem kürzlichen Livestream erzählte Asmongold von einem Besuch des YouTubers Tectone, der nach seinem Aufenthalt in dem Streamer-Haus von Atembeschwerden berichtete, die auch nach seiner Abreise nicht nachließen.

Weiterhin erzählte er, dass auch die Streamerin Emiru, die das Haus besuchte, später über Hautausschläge klagte. Ähnliche Probleme schilderte wohl auch Kaise nach ihrem Besuch. Die zwischenzeitliche Freundin von Asmongold hatte angekündigt, “das Königreich der Kakerlaken zu bezwingen”, aber musste ihr edles Vorhaben offenbar abbrechen.

Asmongold betonte, dass die Zuschauer sich kaum vorstellen könnten, wie schlimm der tatsächliche Zustand seines Hauses sei. Die Aufräumaktion, die er plant, werde Wochen dauern, um das Chaos und die gesundheitsschädlichen Bedingungen zu beseitigen.

Streamer denkt, er hat mindestens ein totes Tier im Haus

Wie schlimm ist der Zustand wirklich? Asmongold teilte in einem seiner letzten Streams mit, dass er das Gefühl habe, dass mindestens ein totes Tier in seinem Haus liege. „Ich bin mir zu 70 % sicher. Und es ist schon eine Weile da. Außerdem ist überall Schimmel und Scheiße“, erzählte er.

Bereits im Jahr 2022 hatte er über Tierchen in seinem Haus gesprochen, die offenbar durch den Schädlingsbefall in sein Badezimmer gelangten. Asmongold berichtete von einer verstopften Hälfte seines Waschbeckens, das mit schwarzem Wasser gefüllt war und von einer Menge Müll.

Die Situation hatte dazu geführt, dass Käfer regelmäßig in seine Badewanne gelangten. Er gesteht, dass er mit den Käfern einfach geduscht habe, bevor er sich schließlich um die Problematik kümmern wollte – was er aber scheinbar bisher nicht tat.

Er will dem Chaos jetzt ein Ende setzen

Welchen Entschluss hat er gefasst? Diese Vielzahl von Erfahrungen hat bei Asmongold einen Umschwung bewirkt, der ihn nun dazu antreibt, dem jahrelangen Chaos in seinem Zuhause ein Ende zu setzen.

Obwohl er beharrlich betont hat, dass die Unordnung ihm keine großen Beschwerden bereitet und er sogar darauf hingewiesen hat, dass er keine Probleme mit der Atmung in seinem Haus habe, hat sich seine Einstellung in jüngster Zeit geändert.

Das Haus “debufft” ihn

Was hat ihn dazu veranlasst? Er gestand sich ein, dass er sich mittlerweile von dem Zustand seines Hauses irgendwie „geschwächt“ fühlt, so als habe er einen Debuff.

Dieser Wandel in seiner Wahrnehmung hat ihn dazu veranlasst, einen festen Entschluss zu fassen: „Ich verspüre diesen inneren Drang, mein Haus zu reinigen. Ich meine es ernst. Ich habe das starke Gefühl, dass ich tatsächlich mein Haus aufräumen werde. Das werde ich.“

Ein “Debuff” ist ein Schwäche-Effekt in einem MMORPG. Im Gegensatz zu einem “Buff”, der eine Figur stärkt, sorgt ein Debuff etwa dafür, dass die Figur weniger Schaden austeilt, mehr Schaden erhält oder anfälliger gegenüber bestimmte Schadensarten wird.

Wie will er dagegen vorgehen? Asmongold erzählte weiterhin: „Überall an den Badezimmerwänden ist Schimmel und so ein Scheiß. So ist das Leben, so ist es eben. Und deshalb muss ich es sauber machen. Es hat mich nie wirklich gestört, weil ich gut atmen kann. Wenn jemand versuchen würde, mein Haus zu putzen, bräuchte er eine Maske.“

Trotz der unhygienischen Zustände hat Asmongold angekündigt, selbst Hand anzulegen und sein Zuhause aufzuräumen. Dabei möchte er die Transformation dokumentieren und Vorher-Nachher-Bilder in den sozialen Medien teilen.

