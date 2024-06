18-jährige Twitch-Streamerin sagt, sie hat 500 € an einem Tag verzockt, gibt ihrem E-Auto die Schuld

In einem ihrer letzten Streams überraschte die deutsche Twitch-Streamerin Fibii ihre Zuschauer mit einer ungewöhnlichen Geschichte: Sie habe erstmals ein Casino ausprobiert und die Schuld daran gebe sie ihrem E-Auto.

Wer ist die Streamerin? Fibi Pfeiffer hat sich innerhalb kurzer Zeit als eine der prominentesten Streamerinnen auf Twitch etabliert. Mit nur 16 Jahren begann ihr Aufstieg, und heute, mit 18, ist sie eine feste Größe in der Szene.

Mit über 800.000 Followern auf ihrem Twitch-Kanal zählt sie zu den prominentesten Streamerinnen in Deutschland und hat sogar internationalen Erfolg erlangt. Im August 2022 erreichte sie beeindruckend den Top-10-Rang der weltweit meistgesehenen Streamerinnen.

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: Montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

„Es macht irgendwie Spaß und das ist so dumm.“

Warum probierte sie die Spielautomaten aus? Fibii erzählte, dass sie an einer Tankstelle auf das Laden ihres E-Autos warten musste. Während dieser 30 Minuten entdeckte sie Spielautomaten in der Tankstelle und entschied sich spontan, diese auszuprobieren. Sie schilderte, wie sie dachte: „Ich bin 18, ich mache das jetzt einfach. Ich habe das noch nie gemacht“, und dann 10 Euro in einen Automaten warf.

Die Streamerin berichtete, dass sie 25 Euro gewann, das Geld vor Ort in der Hand hielt und sich dabei dachte: „Halt die Fresse. Warum funktioniert das?“.

Spielte sich danach weiter? Im weiteren Verlauf ihres Streams gestand sie, dass sie kurz darauf in einem Online-Casino 500 Euro verspielt habe. Sie erklärte, dass der Verlust sie nicht losließ und sie den Wunsch verspürte, das verlorene Geld zurückzugewinnen.

Fibii erzählte weiter, dass es ihr ein paar Tage später gelang, tatsächlich ein Gewinn von 600 Euro zu erlangen, wieder in einem Online-Casino. „Ich habe jetzt 100 Euro Plus gemacht und ich hoffe, ich mache das nicht noch mal. Es macht irgendwie Spaß und das ist so dumm“, reflektierte sie ihre Erfahrungen.

Fibii gibt ihrem E-Auto die Schuld

Warum ist ihr Auto daran Schuld? Nachdem sie ihre Erfahrungen geschildert hatte, wies sie ihrem E-Auto die Schuld zu. Sie reflektierte lautstark darüber, wie es überhaupt so weit kommen konnte und schrie dann heraus: „Das ist alles nur wegen dem E-Auto“.

Sie erklärte weiterhin, dass ihr Casino-Besuch nur zustande kam, weil sie ihr Auto laden musste und in der Tankstelle die Casino-Automaten entdeckte. Diese 30 Minuten Ladezeit wollte sie überbrücken. „Ich meine das komplett ernst“, fügte sie hinzu.

„Ich schäme mich dafür und finde das grausam“

Warum hat Fibii das öffentlich gemacht? Fibii begann diesen Teil ihres Streams mit der Erklärung, dass sie dieses Erlebnis eigentlich in der Öffentlichkeit verheimlichen könnte. Doch sie betonte, dass dies nicht der richtige Weg sei und dass es wichtig sei, offen über solche Erlebnisse zu sprechen.

Fibii gab zu, dass dieser erste Gewinn sie dazu brachte, weiterzuspielen. Sie gestand ein: „Ich habe fucking 500 Euro verspielt und hatte tagelang das Bedürfnis zu gamblen, weil ich unbedingt das Plus machen wollte. Das ist doch eine Sucht, oder?“.

Am Ende des Segments ergänzte sie: „Ich schäme mich dafür und finde das grausam“.

