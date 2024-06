Twitch-Streamer HandOfBlood tritt in fiese Touristen-Falle, muss 15 Euro für eine Kugel Eis zahlen

Die gesamte Situation, als er den Preis erfahren habe, sei ihm so unangenehm und skurril gewesen, dass er daraufhin einfach angefangen habe zu lachen und dem Verkäufer 20 € in die Hand gedrückt habe. Er habe trotzdem kurz überlegt, ob er dem Verkäufer das Eis einfach zurückgeben solle, habe sich dann jedoch dagegen entschieden.

Wie wurde HandOfBlood abgezockt? Bereits im Urlaub postete der Influencer ein Video zu der Situation auf TikTok , in dem er seiner Partnerin Tamina davon berichtet, dass er gerade in einer Eisdiele für eine Kugel satte 15 € bezahlt habe.

Der Twitch -Streamer HandOfBlood ist mit seiner Partnerin in den Urlaub nach Italien geflogen, wo er am letzten Tag in Florenz eine böse Überraschung erlebte. Für eine Kugel Eis musste er satte 15 € bezahlen, was für viele belustigte Reaktionen aus der Community sorgte .

