HandOfBlood erklärt, warum er monatelang weg war: „Hätte jeden Beruf der Welt machen können, außer meinen“

Es war so weird, weil es halt nicht wegging. Und ich war überhaupt nicht mehr ansteckend und auch so topfit, ich hätte wahrscheinlich jeden Beruf der Welt machen können, außer den, den ich ja ausübe: Den ganzen Tag sabbeln.

Was hatte HandOfBlood? Der YouTuber spricht von einem grippalen Infekt, der aber wirklich hartnäckig gewesen sein soll. Krank geworden sei er im August, mitten im Hochsommer. In einem Video, das am 7. November 2023 veröffentlicht wurde, sagt HandOfBlood jetzt: Er sei zu 99 % wieder fit.

Der war weg? Seit Mitte September 2023 gab es keine neuen Videos mehr auf den YouTube-Kanälen von Max Knabe alias HandOfBlood. Der Content Creator kämpfte mit einem hartnäckigen Infekt. In einem neuen Video meldet er sich zurück bei seinen Fans und berichtet, wie es ihm so ergangen ist.

