HandOfBlood testet neues Survival-Spiel auf Steam, lobt: „Endlich eine neue Herangehensweise ans Genre“

Max HandOfBlood Knabe (30) hat auf YouTube An Ankou angetestet. Der Mix aus Survival und Roguelike ist neu auf Steam und beeindruckt nicht nur den YouTuber, sondern auch seine Zuschauer.

Was ist das für ein Spiel? An Ankou ist ein Action-Roguelike, das von der bretonischen Mythologie inspiriert ist. Als Ankou , ein Diener des Todes , schnetzelt ihr euch durch Dämonenhorden. Stärker werdet ihr dabei, indem ihr in klassischer Survival-Manier Ressourcen sammelt und eure Ausrüstung aufbessert.

Das Spiel befindet sich seit dem 13. August 2023 im Early Access auf Steam und kann dort für 4,99 € erworben werden. Dort findet sich auch eine Roadmap, in der die Entwickler weitere Inhalte ankündigen. Doch bereits jetzt kann das Survival-Like den YouTuber HandOfBlood und seine Zuschauer überzeugen.

Im Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild von An Ankou machen.

Zuschauer sind „nach 45 Sekunden hooked“

Wie ergeht es HandOfBlood mit dem Spiel? Der YouTuber veröffentlichte am 13. September 2023 auf seinem Kanal HandOfUncut ein einstündiges Video, in dem er seine ersten Schritte in An Ankou macht. Von Beginn an scheinen ihn der Genre-Mix und die Atmosphäre anzusprechen.

Ein bisschen erinnert es ihn an das Vampir-Spiel V Rising: Das habe auch so einen düsteren, vampirischen Look .

Der erste, noch etwas chaotische Run endet zwar schon nach ungefähr 8 Minuten, doch HandOfBlood hat Blut geleckt: „Da gehen wir nochmal rein, das ist ja schon ziemlich geil.“

Der nächste Anlauf läuft schon etwas planvoller ab. Mit dem ersten Boss tut sich der YouTuber allerdings recht schwer. Die Lösung findet sich in den Kommentaren: Er war wohl ausgerüstet für Stufe 2 und hat sich an einem Stufe-6-Gegner versucht, von dem er dachte, er sei auf Stufe 4. Na ja, passiert.

Trotz allem scheint HandOfBlood viel Spaß an dem Spiel zu haben. Zusammenfassend lobt er: „Endlich mal eine neue Herangehensweise an das Genre.“

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Und auch bei den Fans des YouTubers hat An Ankou Eindruck hinterlassen. Wir haben hier einige Kommentare für euch zusammengetragen:

Stolens87: Oh mein Gott, bin erst 45 Sekunden drin und schon hooked. Das klingt ja saugeil.

schusnitz: Ich finde das Spiel extrem attraktiv. Das Menü ist genial, der Sound mal was ganz anderes, die Gegner vielfältig, dazu ein forderndes Gameplay… schönes Ding.

besserer7085: Das Game ist das Beste, was ich seit langem wieder bei dir gesehen habe. Das ist ja insane.

PoddyK83: Direkt gerade Mal noch schnell gekauft und angetestet. Heute Abend geht’s weiter. Hänno bester Mann, was so kleine Perlen angeht.

Mehrere Zuschauer wünschen sich zudem weitere Videos zu dem Survival-Like. Das sei ein Spiel, bei dem man so richtig mitfiebere, schreibt etwa einer. Andere beschränken sich darauf, HandOfBlood zu erklären, was er so alles falsch gemacht habe (der Boss levelt mit!), aber irgendwie scheint jeder am Ende gut unterhalten zu sein.

Wir von MeinMMO haben HandOfBlood und viele weitere Content Creator auf der gamescom 2023 getroffen und gefragt, in welcher Videospiel-Welt sie gerne leben würden – und, ob sie das Ganze auch überleben würden. Zumindest bei An Ankou scheint die Antwort auf die zweite Frage eindeutig. Was Hänno wirklich geantwortet hat, erfahrt ihr hier:

Wir haben HandOfBlood, Gnu und Co. gefragt, welcher Charakter sie wären, wenn sie in einem Spiel leben müssten