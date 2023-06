YouTube: HandOfBlood zockt eines der am schlechtesten bewerteten Spiele 2023 – Gibt dennoch alles

Der Gaming-YouTuber Maximilian “HandOfBlood” Knabe (30) gibt für seine Videos stets vollen Körpereinsatz. Mit der Darstellung des Gollum im gleichnamigen Spiel zu Herr der Ringe hat er sich nun selbst übertroffen: Fans sprechen von der Rolle seines Lebens.

Was ist das für ein Spiel? Der Herr der Ringe: Gollum ist das aktuellste Spiel im Tolkien-Universum und erschien am 25. Mai 2023 zu überwiegend negativen Reviews. Kritiker gaben dem Adventure desaströse 34 (PS5) und 39 (PC) von 100 Punkten.

Bei den Spielern kam Gollum sogar noch schlechter an: Dort sitzt es bei einer Wertung von 1,1 (PS5) und 2,4 (PC) von 10 (via Metacritic). Das Gaming-Jahr ist zwar noch jung, Gollum legte mit diesen Bewertungen aber bereits eine der heftigsten Bruchlandungen 2023 hin.

Das schreckt einen YouTuber wie HandOfBlood aber nicht ab, sich dennoch als Gollum nach Mittelerde zu wagen.

Nach der Enttäuschung mit Gollum bleibt Fans des Franchise immerhin noch die Vorfreude auf Return to Moria.

HandOfBlood verkörpert Gollum erschreckend gut

Was für ein Video ist entstanden? In dem knapp 25-minütigen Meisterwerk schlüpft HandOfBlood in die Rolle des Gollum und zieht diese voll durch – abgesehen von kurzen Unterbrechungen, wenn sich der Rücken des 30-Jährigen bemerkbar macht.

Der YouTuber, ein regelrechter Method Actor, der für seine Videos auch mal Katzenfutter mampft, gibt mal wieder wirklich alles: Angefangen mit der Kostümierung, über die Darstellung des inneren Zwiespalts zwischen Sméagol und Gollum bis hin zu einem leicht verstörenden Minenspiel.

Angenehm ist zudem, dass HandOfBlood nicht einfach nur auf dem Misserfolg des Spiels herumreitet und stellenweise durchaus Spaß zu haben scheint. Als durch einen Bug das nächste Level einfach fehlt, kann der YouTuber jedoch auch nichts mehr machen und wird nach angeblich 48 Stunden im Studio in die Freiheit entlassen.

Die ganze Performance könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie kam das an? Der Körpereinsatz von HandOfBlood wurde mit mehr als 750.000 Aufrufen in 2 Tagen, einem Platz in den YouTube-Trends und zahlreichen positiven Kommentaren belohnt. Einige davon haben wir euch hier zusammengetragen:

Thomas Müller lobt: „Die Mischung aus let’s Play, Theater und Comedy ist einfach unglaublich. Selbst bei der Qualität von Hännos Videos ist das trotzdem noch ein sehr schönes Unikat.“

Sray ist sich sicher: „Für dieses Rolle hat Hänno sein Leben lang seinen Körper trainiert und gestählt.“

Polita ist geflasht: „Oh mein Gott, jetzt mal ohne Witz: wie krass gut kann Hänno Gollum imitieren?! Ich finds nicht nur hochgradig amüsant, ich bin richtig geschockt wie gut die impersonation ist!“

Weitere Fans loben die schauspielerische Leistung des YouTubers sowie den Aufwand, den er und sein Team für die Videos betreiben. Andere scherzen: Es sei erfrischend, Hänno mal ganz natürlich und ungeschminkt zu erleben.

Das Hamburger Studio Daedalic hatte 4 Jahre lang an Der Herr der Ringe: Gollum gearbeitet. Das hätte eigentlich das größte Spiel aus Deutschland seit langem werden sollen. Nach dem enttäuschenden Release entschuldigten sich die Entwickler: Man bedanke sich für die Kritik und arbeite an Lösungen.

Steam, PS5: Das größte Spiel aus Deutschland erscheint nach 4 Jahren – Floppt so schlimm, dass sich das Studio entschuldigen muss