Deutsche Entwickler finden einzig richtigen Namen für Collector’s Edition ihres neuen Spiels zu Herr der Ringe

Wie heißt die Collector’s Ediiton ? Wer Gollum vorbestellen will, hat die Wahl zwischen der „Standard-Edition“ und der „Precious“-Edition. „Precious“ ist das Wort, das Gollum ausstößt, wenn er seinen Ring betrachtet. In der deutschen Synchron sagt er: „Mein Schatz“ und spricht den Ring auch immer wieder so an.

The Lord of the Ring: Gollum – Sneak Peek Trailer

In Hamburg entsteht „Der Herr der Ringe: Gollum“, ein Action Adventure von Daedelalic Entertainment. Es erscheint am 25. Mai auf Steam, PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch. Jetzt haben die Entwickler die Collector’s Edition vorgestellt.

