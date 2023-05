„Ich bin euer Mann“ – Neo aus Matrix war bereit, um eine Rolle in einer der größten Kino-Trilogien zu betteln

Keanu Reeves (58) verkörperte mit Neo in Matrix und John Wick in der gleichnamigen Film-Reihe schon einige ikonische Figuren der Kino-Geschichte. Doch die eine Rolle bekam er damals nicht.

Um welchen Film geht es? 1999 etablierte sich Keanu Reeves mit seiner Rolle als Hacker Neo im Sci-Fi-Film „Matrix“ als Hollywood-Superstar. Doch er hatte bereits die nächste große Film-Reihe im Blick:

In einem Interview mit dem australischen Magazin Rip It Up verriet er damals, dass er in „Der Herr der Ringe“ an der Seite von Frodo durch Mittelerde reisen wollte.

Ein Mann sie zu spielen

Auf welche Rolle hatte er es abgesehen? Keanu Reeves hatte wohl das Gefühl, wie geschaffen für die Rolle des Aragorn zu sein – und er war bereit, alles dafür zu tun. Gegenüber Rip It Up berichtete er von seinem Bestreben, den Part zu erhalten:

Ich möchte Streicher in Herr der Ringe spielen […] und ich muss vielleicht um die Rolle betteln gehen. Ich habe Leute, die jetzt Anrufe machen. Ich hoffe, er [Peter Jackson] denkt, dass ich die richtige Person für die Rolle bin. Ich bin euer Mann. Ich bin da.

Trotz aller Bemühungen ging Keanu Reeves leer aus. Bekanntermaßen war es Viggo Mortensen, der den rechtmäßigen Erben von Gondor verkörpern durfte. Dem Erfolg des Franchise tat die Entscheidung jedenfalls keinen Abbruch.

Herr der Ringe wurde vom Publikum und Kritikern zugleich gefeiert, spielte weltweit fast 3 Milliarden US-Dollar ein und wurde mit 30 Nominierungen und 17 Auszeichnungen zur meist ausgezeichneten Film-Reihe in der Geschichte der Oscars.

Wusstet ihr, dass Keanu Reeves damals bei Herr der Ringe mitspielen wollte? Könnt ihr euch den Schauspieler in der Rolle des Aragorn vorstellen oder seid ihr froh, dass sich Peter Jackson damals anders entschieden hat? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

