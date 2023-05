Steam, PS5: Das größte Spiel aus Deutschland erscheint nach 4 Jahren – Floppt so schlimm, dass sich das Studio entschuldigen muss

Das Hamburger Studio Daedalic arbeitete seit März 2019 an „Der Herr der Ringe: Gollum“ (PS5, Xbox, PC, Windows, PS4). Gollum war in den letzten 4 Jahren sicher das größte Spiel, das in Deutschland hergestellt wurde. Der Hype war groß, seit Jahren berichteten internationale Gaming-Seiten über das Projekt. Doch der Release ist jetzt eine einzige Enttäuschung. Das Studio deutet an, man hat sich hier wohl übernommen.

Was war das Besondere an dem Spiel?

Der Herr der Ringe: Gollum war ein Spiel, wie es in Deutschland eigentlich nicht gemacht wird. Wenn man sich den deutschen Gaming-Preis anschaut, kommen aus Deutschland meist „Indie-Titel“, eher kopflastige Spiele. Daedalic selbst hat sich mit „Point-and-Click“-Adventures einen Namen gemacht.

Gollum sollte aber ein großer Blockbuster werden, der für ein breites Publikum gedacht war. Die Rede war von einem großen Action-Adventure mit viel „Stealth-Gameplay“. Man wollte zum Release für alle Plattformen erscheinen – die Erwartungen waren hoch. Immerhin ist “Herr der Ringe” sowas wie das Nonplus-Ultra an Lizenzen, die man ergattern kann.

Das Spiel wurde in den Jahren vorm Launch als AAA-Spiel aus Europa wie „The Witcher“ betrachtet und bekam etwa im internationalen Gaming-Magazin Edge im Februar 2022 einen 12-seitigen Bericht. Die GameStar stellte das Spiel im Mai 2020 in einer 4-seitigen Preview als „weltexklusive Premiere“ vor.

Gollum kriegt furchtbare Reviews auf Metacritic und Steam – Spielerzahlen mies

Wie lief jetzt der Start? Der Release von Gollum war am 25. Mai und er war wirklich furchtbar:

Auf Metacritic hat das Spiel in der PS5-Version nur 36 % – der User-Score liegt bei 1.3 von 10.

Auf Steam hat Gollum „größtenteils negative Reviews“ – nur 35 % der Spieler-Tests sind positiv.

Auch die Spielerzahlen von Gollum auf Steam sind katastrophal. Die Höchst-Spielerzahl lag bei 502 und hat sich bereits nach wenigen Tagen halbiert.

Wer einen ausführlichen Test zu Gollum lesen möchte, dem empfehlen wir das Review der GameStar.

Steam-Reviews nennen Gollum eine „Schande für Herr der Ringe“

Was wird auf Steam kritisiert? Die Rezensionen sind harsch:

Das Spiel habe eine schlechte Grafik und eine noch schlimmere Performance

Das Gameplay sei uninteressant, es fange langweilig an und bleibe dann lange so

Es sei eine „Schande“ für Herr der Ringe.

Sogar positive Tests raten dazu, lieber auf einen Sale zu warten – den Vollpreis von 50 € sei das Spiel nicht wert

Entwickler entschuldigen sich „zutiefst“

Wie reagieren die Entwickler? Daedalic hat sich in einem Statement an die Fans vom 26. Mai „aufrichtig entschuldigt.“ Man erkenne an und bereue zutiefst, dass das Spiel nicht die Erwartungen erfüllt – weder die eigenen, noch die einer engagierten Community.

Es heißt, eine Geschichte in Mittelerde zu erzählen war die größte Ehre und die größte Herausforderung, der man sich bisher stellen musste.

Es klingt so, als gesteht man ein, dass „Herr der Ringe“ dann doch eine Nummer zu groß für das Studio war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Daedalic kündigt an, hart an den Bugs zu arbeiten und mit Patches das Spiel zu verbessern, sodass Spieler es genießen können.

Gollum wird mit schwachen Hype-Spielen wie Forspoken oder Redfall verglichen

In den Reaktionen auf den Tweet machen einige ihre Enttäuschung über die „AAA-Blockbuster-Releases“ deutlich. Gollum wird in eine Reihe mit Spielen wie Forspoken, Halo Infinite, Redfall oder Cyberpunk gesteckt.

Das ist tatsächlich so ungefähr die Liga, in der man mit Gollum mitspielen wollte – aber das hatte man sich in Hamburg sicher anders vorgestellt.

Deutsche Entwickler finden einzig richtigen Namen für Collector’s Edition ihres neuen Spiels zu Herr der Ringe