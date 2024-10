Das Piraten-MMO Sea of Thieves plante tolle, neue Features – Jetzt müssen sie alles zurücknehmen und bitten um Entschuldigung

Der Trailer zu Mein*Star, auch als Oshi no Ko bekannt. In der zweiten Staffel des Anime dreht sich alles um eine Theateraufführung – doch hinter dem Vorhang geschieht mehr.

Tatsächlich ist Sea of Thieves im Moment aber nicht das einzige Game, indem ein Update Probleme bereitet. Die Entwickler von GTA 5 haben sich in einem neuen Update dazu entschieden, ein Feature von Autobahnen zu verändern: Das neue Update bei GTA 5 ruiniert eins der besten Features der Autobahn – Spieler protestieren gegen die Änderung

Das Spiel zu stabilisieren, sei ihre höchste Priorität, obwohl sie die Neuerungen eigentlich so schnell es geht wieder live bringen möchten. Der größere Hotfix ist für die Woche ab dem 28. Oktober geplant. Dann sollen auch die Verkleidungen sowie in Deckung gehen wieder ins Spiel kommen.

Warum wird alles zurückgenommen? In einem Video-Update auf YouTube am 22. Oktober kündigt Production Director Drew Stevens Downtime und Hotfixes für Sea of Thieves an. Über das Wochenende vom 19. und 20. Oktober hätten sie das Gameplay überwacht und sich mit eingehenden Bug-Reports beschäftigt.

Piratenspiel Sea of Thieves will gegen unfaire Piraterie vorgehen – Ist doch zu fies

Was sollte Season 14 beinhalten? Season 14 des Piraten-MMOs Sea of Thieves soll das große Stealth-Update sein. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen:

In Sea of Thieves läuft gerade eigentlich die 14. Season, die eine Menge toller, neuer Features rund um Stealth bringen sollte. Aber jetzt müssen die Entwickler das Update zurücknehmen und bitten sogar um Entschuldigung.

