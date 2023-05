Das MMO Sea of Thieves hat einen neuen Wettbewerb vorgestellt. Das Siegerteam bekommt einen echten, goldenen Schädel. Doch der Weg dorthin ist weit.

Sea of Thieves ist für seine Rätsel bekannt. Jetzt haben die Entwickler unter dem Titel “The Hoarder’s Hunt” ein besonders Rätsel vorgestellt (via seaofthieves.com). Denn es gibt Preise im echten Leben zu gewinnen, darunter einen schicken goldenen Schädel.

Schädel und Schlüssel ans Siegerteam

Warum dürfte das für Streit sorgen? Das Siegerteam bekommt einen goldenen Schädel und 4 goldene Schlüssel, die das Team unter sich aufteilen kann.

Doch den coolen Schädel darf am Ende nur einer mit nach Hause nehmen. Bereits das Online-Magazin Gamesradar witzelt, dass es jede Menge Streit darum geben dürfte, wer den Schädel bekommt und wer sich „nur“ mit so einem goldenen Schlüssel zufriedengeben muss. Da könnten aus guten Freunden noch echte Konkurrenten werden, wenn sich niemand mit dem Schlüssel abgeben will.

Auch andere Teilnehmer bekommen Belohnungen, wenn sie sich anmelden:

Die 10 Zweitplatzierten erhalten exklusive, silberne Schlüssel.

Die 100 Drittplatzierten erhalten ein Medaillon mit dem Zeichen des Schnitters.

Alle anderen Teilnehmer bekommen übliche Ingame-Belohnungen wie Schmuck oder Währung, die sie dann im Spiel ausgeben können.

Event besteht aus 5 Aufgaben, die ihr schaffen müsst

Wie funktioniert das Event? Am Donnerstag, dem 11. Mai, wird eine spezielle Seite für das Rätsel online gehen, auf der sich die teilnehmenden Spieler anmelden müssen, um Hinweise zu erhalten.

Von dort aus werdet ihr in „obskure Ecken des Internets“ geschickt, um die ersten Hinweise zu finden. Hier findet ihr dann ein Schlüsselwort, mit welchem man eine Quest im Spiel freischaltet. Das stellt dann eine von vier Etappen im Spiel dar.

Jede Phase besteht aus einer ARG-Hinweisjagd in der realen Welt und einer Reise im Spiel. Die letzte Phase ist ein Wettlauf bis zur Ziellinie, bei dem es darum geht, wer als Erster einen Schlüssel im Spiel in die Finger bekommt. Wer den Schlüssel bekommt, kann sich dann auch den Hauptpreis sichern.

