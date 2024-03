Microsofts Piraten-Abenteuer Sea of Thieves nimmt Kurs auf die PS5. Auch wenn der Titel bereits 2018 erschien, dominiert er gerade die Vorbestellungen im Store. Für den Konkurrenten Skull and Bones läuft es hingegen eher bescheiden.

Um welches Spiel geht es? Im Februar kündigte Microsoft an, vier ehemals exklusive Titel auf die PlayStation und die Switch zu bringen. Unter den Neuankömmlingen ist auch das Piraten-Abenteuer Sea of Thieves. Bislang konnten diese Spiele nur auf der Xbox oder am PC gezockt werden:

Das eigenwillige Adventure Pentiment machte den Anfang und ist seit dem 22. Februar 2024 auch auf PS4, PS5 und der Switch spielbar.

Der Überraschungs-Hit Hi-Fi Rush gab MeinMMO-Autor Max vor einem Jahr noch das Gefühl, auf die falsche Konsole gesetzt zu haben – ab dem 19. März kommt der Titel auf die PS5.

Ab dem 16. April sollen auch PlayStation- und Switch-Spieler im Surival-Spiel Grounded gegen Insekten ums Überleben kämpfen können.

Den Abschluss soll dann Sea of Thieves machen, das ab dem 30. April auf der PS5 spielbar wird – der Titel schlägt aber jetzt schon Wellen im PlayStation-Store.

Sea of Thieves sticht Dragon’s Dogma 2 und Elden Ring aus

So gefragt ist Sea of Thieves: Das Piraten-Spiel dominiert derzeit die Pre-Order-Charts im PlayStation-Store und ist sogar gleich zweifach in den Top-10 vertreten: Die Premium Edition von Sea of Thieves nimmt in Deutschland Platz 1 der meistverkauften Vorbestellungen ein, während die Standard-Version auf Platz 4 steht (Stand: 11. März 2024).

Damit steht Sea of Thieves vor heiß erwarteten Titeln wie Dragon’s Dogma 2 oder dem „Elden Ring“-DLC Shadow of Erdtree.

Wie läuft es im Vergleich mit Skull and Bones? Spielerisch haben Skull and Bones und Sea of Thieves zwar nicht allzu viel gemeinsam, doch beide sind gegebenenfalls geeignet, um das Bedürfnis zu stillen, sich wie ein Pirat zu fühlen.

Der PS5-Release von Sea of Thieves könnte Skull and Bones ziemlich alt aussehen lassen. Denn wohl kaum ein Spiel hat diesen spezifischen Seeräuber-Vibe so verkörpert, wie der Microsoft-Titel. Es liegen zwar keine konkreten Spielerzahlen vor, um die Titel zu vergleichen, doch es gibt einige andere Faktoren, die sich gegenüberstellen lassen:

Sea of Thieves hat auf Twitch aktuell fast doppelt so viele Zuschauer wie Skull and Bones (via SullyGnome)

Auch auf Metacritic hat Sea of Thieves die Nase vorn.

Skull and Bones hat im Vergleich einen ziemlich mauen Start hingelegt. Da dürfte es ein herber Schlag sein, dass nun auch noch die Konkurrenz auf der Konsole auftaucht, die man bislang für sich hatte.

Während Sea of Thieves auf die PS5 schippert, wird einer der besten PlayStation-exklusiven Titel gerade für einen PC-Release fit gemacht. Vielleicht soll so das kosmische Gleichgewicht der Plattform-Exklusivität gewahrt werden. Mehr zum PC-Release von Ghost of Tsushima erfahrt ihr hier: Beliebtes Action-Abenteuer bald kein PS-Exclusive mehr – Startet im Mai, doch ist schon jetzt auf Steam