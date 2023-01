2023 hab ich zum ersten Mal das Gefühl, mit meiner PS5 die falsche Konsole zu haben

Mit Hi-Fi Rush hat Entwickler „Tango Games” einfach mal einen Überraschungshit für Xbox und PC rausgehauen. Als PS5-Spieler kann MeinMMO-Autor Max Handwerk nur etwas wehmütig zuschauen – womöglich nicht zum letzten Mal in diesem Jahr.

“Horizon, God of War, Spider-Man. Horizon, God of War, Spider-Man. Horizon, God of War, Spider-Man.” Seit knapp zwei Tagen wiederhole ich dieses Mantra in meinem Kopf, um mich daran zu erinnern, was für grandiose Spiele die PS5 bereits über meinen Bildschirm flimmern lassen hat.

Allerdings wird dieses Mantra immer wieder unterbrochen. Und zwar vom dem lautstark pulsierenden Beat des Trailers von “Hi-Fi RUSH”. Ein Spiel, das keiner kommen sehen hat, an dem es dafür aber gerade kein Vorbeikommen gibt.

Auf der Xbox-Bethesda-Show wurde der Rhythmus-Kracher im Comic-Stil vorgestellt, und dann auch noch direkt über Steam und den Game Pass veröffentlicht. Was das Spiel ausmacht, sehr ihr recht schnell im Trailer:

Held Chai kloppt sich durch eine bunte Welt, in der alles auf den selben Rhythmus synchronisiert ist. Angriffe werden je nach Taktgefühl immer stärker und für eine ordentliche Portion Lockerheit und Humor ist auch gesorgt.

Das Spiel trifft offenbar einen Nerv bei Leuten, die was für bunten, krachenden Spielspaß übrig haben. Schaut man im “Games”-Subreddit vorbei, werden die starken Reviews des Spiels diskutiert. Zahlreiche Spieler erzählen, was für ein Spaß der Überraschungs-Hit ist. Bei Steam sammelt das Spiel positive Reviews, es liegt bei 98 % wohlwollenden Rezensionen.

Und ich sitze hier, schaue Gameplay-Videos und blicke etwas wehmütig auf meine PlayStation.

Ich habe weder eine Xbox, noch einen besonders leistungsstarken PC bisher besonders vermisst. Nun aber geht der “Hi-Fi Rush” an mir vorbei, obwohl das Spiel in all seiner Action-Comic-Guitar-Hero-Haftigkeit definitiv etwas für mich wäre.

Und wenn ich mir das restliche Xbox-Jahr so anschaue, könnte sich dieses Gefühl noch öfter einstellen.

Exklusive Titel im Jahr 2023 – hat Xbox die Nase vorn?

Bisher habe ich eine Xbox in Sachen Exklusivtitel wirklich nicht gebraucht, für mich war die PlayStation in der Regel mit den passenderen Titeln ausgerüstet. Ich würde zum Beispiel immer God of War über Halo wählen.

Worauf ich hingegen immer schon etwas neidisch schaute, ist das Argument “Game Pass”. Das Angebot der Xbox ist sowieso schon wirklich stark, der Katalog steckt voll mit spannenden Spielen.

Und dass dort sogar regelmäßig starke Titel ab Tag 1 erscheinen, wie jetzt Hi-Fi Rush, ist einfach ideal, wenn man gern neue Spiele ausprobiert. Wer weiß, ob Hi-Fi Rush mit seinem ungewöhnlichen Ansatz nicht einfach im “Nichts” verschwinden würde, nachdem es so überraschend veröffentlicht wurde, wenn Spieler es nicht direkt ausprobieren könnten.

Und dann hat die Xbox dieses Jahr auch einfach noch ein paar gute Argumente in der Hinterhand. Eines davon ist das kommende Spiel von Arkane Studios, Redfall.

Der kommende Koop-Shooter erscheint am 2. Mai 2023, ebenfalls nur für die Xbox und den PC, außerdem ebenfalls ab dem ersten Tag im Game Pass. Auch, wenn noch nicht ganz klar ist, wie stark das neue Spiel der Arkane Studios wird: Spannend sieht es allemal aus.

Das letzte Spiel der Macher von Redfall, Deathloop, war ironischerweise auch ein zeitbegrenzter Exklusiv-Titel, jedoch für die PlayStation. Das Gameplay des Shooters hat mich damals mitgerissen, und verbunden mit dem Koop-Aspekt, den ich beispielsweise in Games wie Borderlands liebe, würde mich Redfall auf jeden Fall ansprechen.

Tja, und dann wäre da noch Starfield.

Auch hier bleibt abzuwarten, wie stark der Titel letztlich wird, wenn er im Laufe des Jahres 2023 erscheint. Doch nach all meinen Stunden in Morrorwind, Skyrim oder den Fallout-Titeln wäre das Space-Abenteuer von Bethesda definitiv auf meiner Liste gelandet, wenn es auf der PlayStation erscheinen würde.

Tut es aber nicht. Dafür steckt es auch im Game Pass.

Hat die Xbox die Nase vorne? Das bleibt erstmal noch abzuwarten. Schließlich wird auch die PlayStation ihre Titel dieses Jahr bekommen. So stehen etwa das neue Spider-Man, oder auch der nächste Teil des Final Fantasy 7 Remakes an – wenn auch erst im Herbst und Winter. Dazu kommen weitere Games, die beide Konsolen kriegen werden.

Aber einige spannende Titel fehlen der PlayStation dieses Jahr eben auch. Aus meiner Sicht bewegt sich die Xbox auf jeden Fall auf einem richtig guten Weg. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich das weiter entwickelt – und ob die Xbox noch mehr interessante Argumente sammeln kann, die man als PS5-Spieler vermissen würde.

Was haltet ihr von den Releases, die dieses Jahr anstehen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Die große Release-Liste der MMOs und Multiplayer-Spiele 2023 findet ihr hier.