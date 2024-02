Bekannter deutscher Streamer bewertet Ubisofts „AAAA”-Flop Skull and Bones: „Es hätte so viel mehr sein können”

Er sieht das Potenzial des Spiels, ist jedoch skeptisch, ob es seinen hohen Entwicklungsaufwand und die Erwartungen erfüllen kann, insbesondere in einem Markt, der für Service-Spiele zunehmend anspruchsvoller wird. Trotzdem erkennt er die Leistung der Entwickler angesichts der chaotischen Arbeitsbedingungen und hofft auf eine positive Entwicklung des Spiels in der Zukunft.

Wie bewertet Maurice Weber nun das Spiel? Der Streamer zeigt sich zwiegespalten bezüglich Skull & Bones. Er betont, dass das Spiel trotz vieler Kritikpunkte wie der mangelnden Story und dem repetitiven Gameplay dennoch Spaß machen kann. So betont er in seinem Video, dass er sich viel lieber eine tiefe Singleplayer-Kampagne gewünscht hätte und ihm so das Spiel vermutlich auch besser gefallen hätte.

Die niedrigen Bewertungen werden größtenteils durch Kritik an verschiedenen Aspekten des Spiels begründet. Vielen Rezensenten zufolge leidet das Spiel unter einer mangelnden Innovation und Originalität, da es trotz seiner langen Entwicklungszeit und hohen Produktionswerte nicht in der Lage war, ein frisches Spielerlebnis zu bieten.

Was macht Skull & Bones zu einem Flop? Skull & Bones hat laut Metacritic eine insgesamt enttäuschende Resonanz erfahren, sowohl von Kritikern als auch von Spielern. So schneidet das Spiel im Metascore mit nur 60 von 100 möglichen Punkten ab, im User Score sogar nur mit 3.1 von 10 möglichen Punkten.

