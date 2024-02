Ubisoft-Chef rechtfertigt den hohen Preis von Skull & Bones – Sagt, das Piraten-MMO sei ein „AAAA-Spiel“

Kurz vor dem Release von Skull and Bones äußerte sich Ubisofts CEO zu dem hohen Preis des Piraten-MMOs und erklärte es als “AAAA-Spiel.”

Skull and Bones kommt am 16. Februar endlich auf den Markt, nachdem das Piraten-MMO mehrfach verschoben wurde – allerdings ohne eine Solo-Kampagne. Die Solo-Kampagne wurde gemäß einer ehemaligen Mitarbeiterin von Ubisoft gestrichen, damit sich das Entwickler-Team auf die Open World fokussieren kann.

Jetzt wurde Ubisoft-CEO Yves Guillemot in einer Telefonkonferenz zu Ubisofts Q3 des Geschäftsjahres 2024 auf den hohen Preis des Piraten-MMOs angesprochen.

„Ein Quadruple-A-Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird“

Was war die genaue Aussage des Ubisoft-Chefs? Während der Telefonkonferenz fiel die Frage, warum das Unternehmen 60 € für Skull and Bones verlange, wenn ein F2P-Modell besser passen würde. Der Fragesteller führte aus, dass Skull and Bones ja viele Live-Service-Features wie einen Battle Pass, einen Ingame-Store sowie eine Premium-Währung haben werde und die Entscheidung, dennoch 60 € zu verlangen, die Spielerbasis limitieren würde.

Guillemot antwortete daraufhin: „Sie werden sehen, dass Skull and Bones ein vollwertiges Spiel ist. Es ist ein sehr großes Spiel und wir glauben, dass die Leute wirklich sehen werden, wie umfangreich und vollständig das Spiel ist.“

Doch das reichte Guillemot nicht als Erklärung aus und der CEO holte noch weiter aus und erklärte, Skull and Bones sei mehr als „nur“ ein AAA-Spiel: „Es ist ein wirklich vollwertiges Triple-A-, Quadruple-A-Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird.“

Aktuell läuft bereits eine Open Beta zu Skull and Bones. Falls ihr euch einen Vorgeschmack auf das Piraten-MMO holen wollt, habt ihr jetzt die Chance dazu: Skull and Bones: Open Beta ist gestartet – Startzeit und Inhalte

„Alles, was ich wollte, war ein größeres und neueres Black Flag.“

Wie reagiert die Community auf die Aussage? Einige Spieler auf Reddit betonen, dass sie nur ein neues und größeres Assassin’s Creed: Black Flag haben wollten und erhalten dafür viel Zustimmung. Andere reagieren mit Witzen und scherzen über die Aussage des CEOs.

Gravoid: „Ich kaufe nur AAAAA-Spiele“

SpaceGoonie: „Alles, was ich wollte, war ein größeres und neueres Black Flag.“

damattdanman: „Hat der CEO vorher als Gebrauchtwagenverkäufer gearbeitet? Der Versuch, sich den Weg zur Profitabilität zu erschwindeln, wird in den ersten paar Stunden nach der Veröffentlichung nicht funktionieren.“

Manche Spieler sehen die Aussage von Guillemot auch kritisch, da die Einstufung „AAA“ normalerweise bedeutet, dass ein Spiel sehr hohe Entwicklungskosten hatte und kein Indiz für den Umfang oder die Qualität ist.

onethreehill: „Die Einstufung A… gibt normalerweise das Budget an, das für die Entwicklung und das Marketing ausgegeben wurde. Da die Entwicklung dieses Spiels 2015-16 begann, würde es mich nicht überraschen, wenn dies eines der teuersten Spiele ist, die Ubisoft bisher entwickelt hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich erwarte, dass dieses Spiel selbst im Vergleich zu einem durchschnittlichen AA-Spiel mithalten kann.“

Insgesamt sind viele Spieler mit der Erklärung des CEOs, warum Skull and Bones 60 € kostet, nicht zufrieden. Und auch die aktuell laufende Open Beta kommt nicht gut an: Spieler meckern über das Piraten-MMO Skull and Bones: „Die kostenlose Beta war zu teuer“