Skull and Bones: Open Beta startet morgen – Startzeit und Inhalte

Skull and Bones wird ein neues Piratenspiel für alle Freibeuter unter euch. Seine offene Beta startet morgen, damit ihr also mitmachen könnt, zeigen wir euch Startzeit und alle Inhalte, die ihr in der Beta kennenlernen dürft.

Wann startet die Open Beta? Je nachdem wo ihr euch befindet, gelten andere Startzeiten für die Beta von Skull and Bones. Folgende Daten solltet ihr jedoch im Auge behalten:

Europa Preload: 06. Februar, um 10:00 Uhr Start: 08. Februar, um 03:00 Uhr Ende: 11. Februar, um 23:59 Uhr



Muss ich für den Zugang von Skull and Bones vorbestellt haben? Wie der Name schon sagt, ist die Open Beta für jeden Spieler offen. Jeder Spieler auf PC, PS5 oder Xbox kann an diesem Test teilnehmen und mit seiner Piratencrew für einige Tage Looten und Leveln.

Wir zeigen euch nun im Detail, welche Inhalte ihr im Test erwarten könnt und ob es exklusive Items in der Beta zu gewinnen gibt.

Skull and Bones: Das dürft ihr in der Open Beta zocken

Was gibt es in der Open Beta zu sehen? Die Open Beta von Skull and Bones lässt euch viele Aktivitäten und Systeme des fertigen Spiels testen. Darunter zählen vor allem:

Vier dynamische Events, in denen ihr Schlachten ausführen könnt

Erkundung von allen Regionen aus Skull and Bones

Zugang zum Helm, der Anpassung eures Schiffs

Möglichkeit, bis zu 5 Belohnungen freizuschalten, darunter: Segelemblem „Sir Reginald Grim“: Erreiche Ruhmstufe 2 Segelmuster „Geteert“: Erreiche Ruhmstufe 4 Geste „Gebärdensprache“: Erreiche Ruhmstufe 6 Cookie Der lemur: Verwende ein mittelgroßes Schiff „Basilisk 1“ Culverin: Nimm an einem Weltereignis teil



Hier haben wir nochmal eine Übersicht über alle Inhalte des Beta dargestellt:

Gibt es Crossplay? Ja, Crossplay wird im gesamten Test, sowie auch zum Release verfügbar sein. Ihr könnt also mit bis zu 20 Spielern anderer Plattformen zocken.

Was passiert mit meinem Fortschritt in der Beta? Solltet ihr Fortschritt in der Beta erzielt haben, wird dieser auch zum vollständigen Release auf euren Account übertragen. Ausgenommen davon sind Ruhmpunkte, die man nach dem Erreichen der Ruhmstufe „Brigant 6“ verdient hat. Ihr könnt also in eurer gekauften Vollversion da weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Wann hat Skull and Bones seinen Release? Skull and Bones soll am 16. Februar 2024 auf allen Plattformen veröffentlicht werden. Dazu zählen PC, PS5 und Xbox. Es sieht so aus, als würde Ubisoft den Release endlich durchziehen, nachdem sie die Veröffentlichung in der Vergangenheit des Öfteren verschoben haben.

Was haltet ihr von Skull and Bones? Werdet ihr an der Beta teilnehmen oder seid ihr kein Fan von Piraten und Seeschlachten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

