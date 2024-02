Ubisofts Piraten-MMO, welches ständig verschoben wurde, könnt ihr in wenigen Tagen kostenlos auf PC, PS5 und Xbox ausprobieren

Skull and Bones ist Ubisofts Piratenspiel und MMO und wird seit Jahren ständig verschoben. In wenigen Tagen startet die Open Beta auf PC, PS5 und Xbox. Dann könnt ihr euch das Spiel selbst ansehen.

Was ist Skull and Bones? Skull and Bones ist ein vor Jahren angekündigtes Piraten-MMO von Ubisoft. „Skull and Bones“ wurde das erste Mal 2016 angekündigt. Das Versprechen: Eine Standalone-Version der Seeschlachten von Assassin’s Creed: Black Flag. Doch seitdem verschob man Skull and Bones ständig.

Doch im Februar 2024 soll das Spiel endlich erscheinen. Nach jahrelanger Verschiebung. Doch vorher gibt es noch eine Open Beta für alle Spieler und möglichen Zweifler.

Open Beta mit Crossplay und Fortschrittübernahme ins richtige Spiel

Wann und wer kann spielen? Ubisoft erklärt im eigenen Store, dass vom 8. bis zum 11. Februar eine Open Beta startet. Vor ein paar Monaten lief eine Closed Beta. Die Open Beta wird

auf dem PC (UBISOFT CONNECT und EPIC GAME STORE)

auf der PS5 (kein Abo von PS+Abo erforderlich)

und auf der XBOX SERIES X|S verfügbar sein (kein XB Live erforderlich)

Crossplay zwischen den Plattformen soll übrigens problemlos möglich sein.

Lohnt sich das überhaupt? Erst einmal ist die Open Beta kostenlos, ihr zahlt daher keinen Cent und müsst nur den großen Download starten. Außerdem verspricht Ubisoft, dass ihr eure Fortschritte danach ins richtige Spiel mitnehmen könnt. In der Open Beta soll obendrein die gesamte Spielwelt bereits für euch verfügbar sein.

Traut ihr dem Spiel nach etlichen Verschiebungen nicht oder wollt das Spiel so oder so kaufen, dann solltet ihr einen Blick in die Open Beta werfen. Eine bessere Chance bekommt ihr so schnell nicht, euch selbst von dem Spiel zu überzeugen oder bereits ein paar Fortschritte zu sammeln.

Mehr zu Ubisoft: Ein Bericht von Insider Gaming gibt Einblicke in den Zustand des Gaming-Entwicklers sowie -Publishers Ubisoft. Zum einen gäbe es Sorgen vor einer großen Kündigungswelle, zum anderen floppte angeblich das große Spiel zu Avatar:

Das große Spiel zu Avatar floppte im Vergleich zu Division 1 und 2 – Insider-Bericht beleuchtet Zustand von Ubisoft