Ubisoft verschiebt das Piraten-MMO, das sie ständig verschieben, zum 5. Mal – „Will das überhaupt noch wer spielen?“

Doch nach der ersten Ankündigung war es erstaunlich still um das Piraten-MMO geworden. Ubisoft soll im Hintergrund vieles umgestellt haben. So sollte der Schwerpunkt erst auf PvP-Kämpfen liegen, mittlerweile soll PvP nur noch eine optionale Komponente des finalen Spiels sein.

Ubisoft soll damals von dem Hype um die Seekämpfe mitgerissen worden sein (via twitter.com ). Viele Fans hatten ein Spiel gefordert, welches sich nur um solche actionreichen Seeschlachten drehen würde. Zu Beginn hatte man noch groß erklärt, dass Skull and Bones mindestens Inhalte für 15 Jahre liefern solle .

Viele befürchten, dass ein Spiel, was ständig verschoben wird, einfach nicht gut sein könne. Denn auch „Black Flag“ seit mittlerweile fast 10 Jahre alt und erschien am 29. Oktober 2013 (via twitter.com ).

„Skull and Bones“ wurde das erste Mal 2016 angekündigt. Das Versprechen: Eine Standalone-Version der Seeschlachten von Assassin’s Creed: Black Flag. Das traf damals den Nerv vieler Spieler, denn die packenden Seeschlachten hatten viele in Erinnerung behalten.

