Erst forderte Ubisoft knapp 80 € für ihr „AAAA“- Spiel Skull and Bones, 3 Monate später kostet es nur noch die Hälfte

Skull and Bones ist jetzt, schon drei Monate nach seinem Release, für die Hälfte des ursprünglichen Preises erhältlich. Das selbsternannte „AAAA“-Spiel von Ubisoft blieb hinter den Erwartungen zurück.

Um welches Spiel geht es? Skull and Bones ist ein Spiel von Ubisoft. Darin seid ihr als Pirat mit eigenem Schiff in einer Open World unterwegs. Ihr habt eine eigene Crew mit an Bord, erledigt Aufgaben, baut euer Schiff aus und findet Schätze.

Die Entwicklungsgeschichte des Spiels zog sich ziemlich in die Länge. Skull and Bones war ganze zehn Jahre bei Ubisoft in Arbeit. Entsprechend hoch waren auch die Erwartungen der Spieler, von denen manche zu Release fragten: Was haben sie die ganze Zeit gemacht?

Denn nachdem Ubisoft im Vorfeld den stolzen Preis von 79,99 Euro für die Konsolenversion damit rechtfertigte, dass es sich bei Skull and Bones um einen „AAAA“-Titel handeln würde, stellte sich zu Release Ernüchterung ein.

Das Spiel erhielt gemischte Kritiken und kam auch bei den Spielern nicht allzu gut an. Auf Metacritic hat Skull and Bones eine User-Wertung von 3,4 (von 10). Das Interesse war am Ende doch nicht so groß, wie angenommen, die Spielerzahlen enttäuschten. Kurz nach Release waren nur etwa 850.000 Spieler ingame, Demo-Spieler inklusive.

Wem das Spiel zu Release zu teuer war, aber dennoch einen Blick riskieren möchte, für den könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein. Der Preis wurde nämlich zeitweise drastisch gesenkt.

Aktuell kostet das Spiel nur noch die Hälfte

Wie viel kostet Skull and Bones aktuell? Das Spiel ist derzeit stark reduziert. Das könnte mit den geringen Spielerzahlen zusammenhängen. Einerseits konnte Skull and Bones nicht alle mit seinen spielerischen Qualitäten überzeugen, andererseits hielt manche vielleicht auch der hohe Preis davon ab, zuzuschlagen.

Auf folgenden Plattformen könnt ihr das Spiel gerade günstiger kaufen (Standard-Edition):

PS5: 39,99 Euro statt 79,99 Euro (via PS-Store)

PC: 29,99 Euro statt 59,99 Euro (via Ubisoft-Store)

Noch günstiger geht es nur über Ubisoft+, das kostenpflichtige Abo-Modell, das pro Monat 17,99 Euro kostet.

Gilt das Angebot dauerhaft? Nein, wer sich die vergünstigte Version kaufen möchte, darf sich nicht ewig Zeit lassen. Das Angebot für die PS5-Version endet laut Angabe im Store am 16.05.2024. Die PC-Version im Ubisoft-Store kann noch bis zum 21.05.2024 für die Hälfte des Preises erworben werden.

Vielleicht ist es für manche Spieler die perfekte Gelegenheit, Skull and Bones noch eine Chance zu geben. Ubisoft hat das Spiel als Service-Game angelegt und stellt Seasons bereit, die euch für lange Zeit bei der Stange halten sollen. Alles, was ihr vor dem Kauf wissen solltet, könnt ihr in einem eigenen Artikel auf MeinMMO nachlesen.