Vorm Release von Skull and Bones heute löst Ubisoft noch schnell ein nerviges Problem der Beta

Viele Spieler waren mit der Open Beta nicht zufrieden und waren nicht mit der Erklärung des CEOs zufrieden, warum Skull and Bones so viel kostet: Ubisoft-Chef rechtfertigt den hohen Preis von Skull & Bones – Sagt, das Piraten-MMO sei ein „AAAA-Spiel“

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch schon auf heute? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die offene Kommunikation von Ubisoft und ihre Bemühungen, auf Spieler-Feedback einzugehen, kommen gut bei der Community an. Es sammeln sich einige Kommentare unter dem X-Beitrag von Skull and Bones, darunter folgende:

Skull and Bones: 2 der besten Schiffe, die ihr auf See braucht

Es sind noch weitere Verbesserungen und Fixes in Arbeit, darunter Behebungen von Client- und Server-Problemen und Schwierigkeiten mit dem Text- und Voice-Chat. Zudem sei in Arbeit, dass jeder, der vorbestellt hat, auch wirklich die zustehenden Gegenstände noch erhält.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier könnt ihr den X-Post von Skull and Bones sehen und was noch geplant ist:

Was hat Ubisoft nun genau verbessert? Skull and Bones hat verschiedene Verbesserungen bereits vorgenommen und weitere sind in Arbeit.

Spieler berichteten, dass sie bis zu 30 Minuten an einem Baum warteten, der einfach nicht wieder auftauchte. Das Problem mit den zu hohen Respawn-Raten ist nicht neu und hatte damals zum Beispiel auch The Division aus dem Jahr 2016.

Heute startet offiziell Skull and Bones . Pünktlich zum Release löst Ubisoft noch schnell ein Problem aus der Beta und weitere Verbesserungen sind bereits in Arbeit.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to