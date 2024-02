Ubisoft schiebt große Welle, aber Skull & Bones geht auf Twitch gegen den neuen Steam-Hit unter

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der größte deutsche Streamer war Trymacs, der aber auch nur 3 Stunden in See stach.

Wie erfolgreich war Skull & Bones auf Twitch? Skull and Bones startete am 8. Februar auf Twitch und erreichte schon wenige Stunden nach dem Start der Beta seinen Höhenpunkt:

Skull & Bones , das Piraten-MMO von Ubisoft, hatte in der Open Beta am 8. Februar sein Debüt auf Twitch. Ubisoft setzt hohe Erwartungen in das “AAAA”-Spiel. Mit 2,35 Millionen Stunden feierte es einen starken Einstieg, aber es verblasste gegen Helldivers 2, den neuen Steam-Hit. Der startete am 8. Februar und erreichte gleich viel höhere Zuschauerzahlen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to