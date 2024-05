Amazon haut gerade einen 4K Gaming-Monitor von LG zum Schleuderpreis raus – aber nur für kurze Zeit!

Das Modell bietet zudem eine hohe Bildwiederholrate und ist erstklassig ausgestattet.

Das Angebot bei Amazon ist befristet, zum aktuellen Zeitpunkt sind schon 50% der verfügbaren Exemplare vergriffen.

Das bietet der 4K Gaming-Monitor von LG

Es handelt sich bei dem angebotenen Monitor um den LG UltraGear 27GP95RP-B. Das Modell hat eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll. Das IPS-Display löst in 4K UHD auf. Auch darüber hinaus können sich die Features absolut sehen lassen:

Hohe Bildwiederholrate: Der Monitor hat eine Bildwiederholrate von 144Hz und lässt euch so eure Lieblingsgames auch mit hohen fps genießen.

Der Monitor hat eine Bildwiederholrate von 144Hz und lässt euch so eure Lieblingsgames auch mit hohen fps genießen. Starke Technologien: Damit dabei auch alles möglichst ohne Ruckler und Tearing abläuft, sind auch AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync mit an Bord.

Damit dabei auch alles möglichst ohne Ruckler und Tearing abläuft, sind auch AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync mit an Bord. Auch für die Konsolen: Der LG UltraGear 27GP95RP-B ist auch für die PS5 oder die Xbox Series X/S eine erstklassige Wahl. Dank des HDMI 2.1-Anschlusses könnt ihr nämlich auch auf den Konsolen in 4K und mit bis zu 120 fps zocken.

Das sind die Abmessungen des Modells.

Der LG-Monitor kann zudem mit einer starken Ergonomie punkten. Der Bildschirm kann in der Höhe verstellt, gedreht und geneigt werden und lässt sich so perfekt auf eure Bedürfnisse und euren Schreibtisch anpassen.

So gut ist das Angebot von Amazon

Der Gaming-Monitor ist mit einer UVP in Höhe von 699€ ausgestattet. Aktuell gewährt Amazon euch 29% oder 200€ Rabatt. Ihr zahlt derzeit also nur noch 499€ für das Modell. Der Versand ist gratis. Bei keinem anderen Anbieter ist der Monitor zurzeit günstiger zu haben. Wie lange das Angebot läuft, gibt Amazon allerdings nicht an.

Nichts für euch dabei? Dann stattet doch unserer Deal-Übersicht mal einen Besuch ab! Hier stellen wir jeden Tag spannende Produkte, aktuelle Schnäppchen und die besten Angebote und Aktionen auf dem Gaming- und Hardware-Markt ausführlich vor. Schaut doch mal rein!