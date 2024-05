Brachiale Leistung und trotzdem 1.000€ günstiger als das Flaggschiff: Schnappt euch die zweitbeste Grafikkarte der Welt im Amazon-Angebot

Mit dieser Grafikkarte seid ihr viele Jahre zukunftssicher, vor allem in einer WQHD-Auflösung. Nutzt nun das starke Amazon-Angebot.

Die RTX 4080 Super ist wirklich ohnegleichen und liefert euch formidable Raytracing-Effekte und die allerhöchsten Einstellungen in 4K. Durch die fortschrittliche DLSS-Technologie und der hohen Taktfrequenz sind selbst aktuelle Blockbuster-Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 überhaupt kein Problem.

Ich würde euch einen schnellen WQHD-Monitor empfehlen, wenn ihr noch auf einem FHD-Monitor spielt und keinen 4K-Bildschirm besitzt. Da die RTX 4080 Super nur 16GB Grafikspeicher hat, was aktuell noch für 4K-Gaming reicht, aber bald womöglich nicht mehr ausreichen könnte. Mit einem WQHD-Monitor erlebt ihr trotzdem schöne Details und erntet viel mehr Bilder pro Sekunde. Somit sind in vielen Spielen statt 80 bis 100 Bilder in 4K, einfach mal mindestens 130 bis 180 Bilder die Sekunde möglich. Zudem müsst ihr nicht so schnell wieder aufrüsten und habt etliche Jahre Ruhe.

Darum ist diese Grafikkarte ein Preis-Leistungs-Knaller

Wenn ihr noch wisst, wie teuer die RTX 3090 war, ist diese Grafikkarte hier ein wahres Schnäppchen. Ja, die RTX 3090 enthält mehr Videospeicher, aber dafür nicht so viele Raytracing-Kerne und ist insgesamt im Durchschnitt 40 bis 50% schwächer als die RTX 4080 Super.

Die RTX 3090 hat beim Release zwischen 1500€ und 1800€ gekostet, in etwa auf dem Niveau der aktuellen RTX 4090, die aber im Durchschnitt noch etwas teurer ist.

Würde ich nicht eine RTX 3090 besitzen, hätte ich mich für die RTX 4080 Super entschieden, da es für mich persönlich kaum eine bessere Wahl gibt. Schon allein die Leistung von 2295MHz bis zu 2565MHz im Boost-Takt ist außergewöhnlich gut. Zudem profitiert ihr von einer 256-Bit-Speicherschnittstelle, was euch eine solide Bandbreite gewährt – für fixe Datentransfers und unmittelbare Vorgänge.

Diese Grafikkarte ist ein wahres Monstrum

Das PCI Express 4.0 Interface sorgt obendrein für eine rasche Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und dem Motherboard, was die Leistung des Systems insgesamt für euch verbessert.

Was diese Karte aber besonders auszeichnet, ist die unglaubliche DLSS- und Raytracing-Leistung. Nvidia hat in dieser Hinsicht die Nase immer noch vorn und ist einfach nicht aufzuhalten. Dank dieser Technologie könnt ihr noch länger auf einem System mit der RTX 4080 Super setzen.

Häufig gestellte Fragen Was ist DLSS? DLSS funktioniert für euch so, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert wird und dann mithilfe von künstlicher Intelligenz hochskaliert wird, um eine höhere Auflösung zu erreichen. Durch diesen Prozess kann DLSS dazu beitragen, die Bildqualität und die Framerate in Spielen zu verbessern, da die Grafikkarte weniger Arbeit leisten muss, um das Spiel in einer höheren Auflösung darzustellen. Dies kann insbesondere bei anspruchsvollen Spielen mit hohen Grafikanforderungen dazu beitragen, eine flüssigere Leistung zu erzielen. DLSS bietet auch den Vorteil, dass es Echtzeit-Raytracing unterstützt und dabei hilft, die Leistungseinbußen durch diese fortschrittliche Rendering-Technologie auszugleichen. Was ist Raytracing? Raytracing simuliert Lichtstrahlen, um realistische Bilder in der Computergrafik zu erzeugen. Die Strahlen werden von der Kamera aus in die Szene geschossen und an den Objekten reflektiert oder gebrochen. Durch die Berechnung der Lichtwege und -effekte wie Schatten, Spiegelungen und Lichtbrechung können hochwertige und fotorealistische Bilder erzeugt werden. Filmproduktion, Architekturvisualisierung und Videospielen setzen häufig Raytracing ein.

Fulminante Top-Angebote

