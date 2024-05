Für unter 300€ Grafikchip und CPU in einem – Mit der weltbesten APU Cyberpunk 2077 sogar flüssig spielen

Ihr sucht eine Alternative zu einer teuren Grafikkarte? Dann schnappt euch diese superstarke APU im Aktionsangebot von Alternate.

Vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die keine Lust haben, 500€ bis 1000€ für eine Grafikkarte auszugeben. Ihr wollt einfach so günstig wie möglich eine Reihe an Gaming-Hits genießen? Dann werdet ihr mit dieser Komponente reichlich Spaß haben, denn in einer FHD-Auflösung könnt ihr dank Upscaling sogar Werke wie Cyberpunk 2077 oder Assassin’s Creed: Valhalla spielen. Das Aktionsangebot geht nur noch acht Tage und kann bis dahin auch schon vergriffen sein.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet Upscaling Upscaling bezieht sich auf die Technik, bei der ein Bild oder eine Videoauflösung künstlich erhöht wird, um eine höhere Auflösung zu simulieren. Dies kann dazu beitragen, dass das Bild schärfer und detaillierter aussieht, insbesondere auf Bildschirmen mit höherer Auflösung, ohne dass die tatsächliche native Auflösung des Inhalts geändert wird. Im Zusammenhang mit AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR) handelt es sich um eine Upscaling-Technologie, die entwickelt wurde, um die Leistung von Spielen zu verbessern, indem sie die Auflösung des gerenderten Bildes künstlich erhöht. FSR verwendet spezielle Algorithmen und Techniken, um das Bild zu verbessern und eine bessere visuelle Qualität zu erzielen, ohne dabei die Leistung des Systems stark zu beeinträchtigen.

Pro und Contra im Blick

Pro Erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis

CPU und Grafik in einem

Aktuell gute Leistungen in FHD

Perfekt für Arbeit und Gaming

Reicht locker für FPS-Shooter Contra Keine High-End-Grafik

Nicht für WQHD- oder 4K-Auflösungen geeignet

Diese APU ist ein Allrounder

Der AMD Ryzen 7 8700G Prozessor besitzt ordentlich Wumms. Er enthält 8 stabile Kerne und 16 Threads, die in Zusammenarbeit euer System am Laufen halten. Die 4 Mikroarchitektur liefert genug Power, um hungrige Anwendungen zu starten oder sogar fordernde Spiele zu spielen.

Dies liegt auch an einer Taktfrequenz von 4200 MHz, die im Turbomodus auf bis zu 5100 MHz gesteigert werden kann. Selbst Videobearbeitung oder aufwendiges Multitasking stellt kein Problem für euch dar.

Nun kommen wir zum Kern des Ganzen, wenn ihr reine Gamer seid. Mit dieser APU könnt ihr sogar Cyberpunk 2077 und andere starke Werke mit 60 Bildern und mehr die Sekunde genießen.

Natürlich setzt dies einen FHD-Bildschirm voraus und auch die Nutzung der FSR-Technologie. Dennoch ist es höchst erstaunlich, dass ihr mit einer Investition von weit unter 1000€ einen Rechner zusammenstellen könnt, der aktuelle Spiele flüssig schafft. Informiert euch selbst bei diesem Testbericht.

Informiert euch selbst bei diesem Testbericht. Es ist ja auch kaum ein Wunder, da eine FHD-Auflösung merklich weniger zieht als WQHD oder 4K. Dennoch kann ich erneut betonen, wie genial das ist.

Die Boxed-Version enthält für euch übrigens einen Kühler. Selbst hohe Lasten und Bearbeitungsprozesse sind somit langzeitig von euch umsetzbar.

