In einem der besten Mittelalter-Rollenspiele der letzten Jahre erlebt ihr Böhmen im 15. Jahrhundert so authentisch wie nie

Mittelalter-Rollenspiele wie dieses bescheren euch ein unbeschreibliches Abenteuer. Greift nun zum Schwert und schnappt euch das Spiel im Amazon-Angebot.

Kingdom Come: Deliverance war das Rollenspiel, mit dem ich nie gerechnet hätte. Anfangs war es leider noch in hohem Maße ungeschliffen, aber mit der Zeit wurde dieses Spiel eines der besten Spiele auf dem Markt. Dies liegt an vielen Faktoren, worauf ich gleich für euch eingehen werde. Spart jetzt und findet das Spiel bei Amazon.

Pro und Contra im Blick

Pro Hübsche Details

Forderndes Kampfsystem

Geniales Quest-Design

Glaubwürdige Charakterentwicklung

Immersive Rollenspiel-Elemente

Atmosphärische Welt

Spitzenmäßiges Levelsystem Contra Die Gesichtsanimationen könnten etwas besser sein

Mittelalter-Rollenspiele wie Kingdom Come machen einfach Spaß

Kingdom Come zeichnet sich dadurch aus, dass jede Tätigkeit und Aktion einen Einfluss auf eurem Helden Heinrich nimmt. Wenn ihr regelmäßig Kräuter sammelt, steigert sich in dieser Hinsicht eure Erfahrungsstufe. Genauso ist es beim Laufen, Jagen, Schwertkampf oder Reden. Dadurch wirken diese Rollenspiel-Elemente ziemlich immersiv.

Außerdem seid ihr kein unbesiegbarer Held. Ihr müsst insbesondere beim Anfang und auch später klug vorgehen, um mehrere Gegner zu bezwingen. Gegen zwei oder drei Kämpfer gleichzeitig anzutreten, ist fast reiner Selbstmord.

Deswegen schießt einem mit dem Bogen in den Kopf oder greift zum Dolch, wenn ihr eure Heimlichkeit verbessert habt. Ihr könnt euch auch nachts ins feindliche Lager schleichen und eure Gegner einfach vergiften. Die Möglichkeiten, wie ihr eine Aufgabe erledigt, sind beinahe grenzenlos.

Auf in die Schlacht

Die Handlung beginnt mit einem klassischen Überfall auf eure Heimat. Nichts ist mehr wie zuvor und ihr müsst euch als unbeholfener Sohn eines Schmieds nach oben kämpfen. Es gibt einige überraschende Wendungen und auch starke Charakterentwicklungen von eurem Protagonisten und anderen Personen.

Die Grafik ist bei der Nintendo Switch ein wenig heruntergeschraubt und nicht vergleichbar mit einem High-End-PC. Trotzdem bin ich erstaunt, wie gut dieses Spiel auf der Switch läuft und hätte es nicht für möglich gehalten, dass dies überhaupt machbar ist.

Klar, stellenweise bemerkt ihr ein paar Ruckler, denn diese Konsole besitzt nun mal keine große Power. Dennoch läuft es recht gut und kann sich sogar sehen lassen.

Das Kampfsystem ist einfach Bombe

Was mich am meisten motiviert hat, sind die nervenaufreibenden Kämpfe. Als ich dieses Spiel das allererste Mal gespielt hatte, war es alles andere als einfach. Ihr müsst die Bewegungen eurer Gegner verfolgen und im richtigen Moment zuschlagen, antäuschen oder gar kontern.

Dadurch wirkt es fast wie echt. Ihr seid eben kein Superheld, der im Haudrauf-Format alles niedermetzelt. Gut, mittlerweile habe ich den Dreh mehr als raus und fühle mich im Mid-Game bereits wie Guts aus Berserk, der sich auch mit mehreren anlegen kann.

Zudem ist es immersiv, wenn ihr mit einem Zweihandschwert zuschlägt und eure Gegner bei höherer Stärke zurückweichen. Ab da seht ihr, dass sich die Früchte des Trainings bezahlt gemacht haben und normale Strauchdiebe und selbst einfache Kumanen stellen nahezu keine Bedrohung mehr dar.

Werdet ein heroischer Waffenknecht oder Schurke

Es gibt auch mittlerweile tolle Zusatzinhalte, unter anderem Turniere. Da könnt ihr euer Geschick unter Beweis stellen und zahlreiche Groschen gewinnen. Die Kämpfe sind gar nicht so leicht, aber seid vorsichtig. Manche verlieren gar nicht gern und lauern euch später sogar auf.

Kingdom Come ist für mich zurecht eines der besten Mittelalterspiele, wenn nicht sogar das Beste von allen. Wenn ihr eine Nintendo Switch und keinen starken PC besitzt, lege ich euch dieses Abenteuer unbedingt ans Herz.

