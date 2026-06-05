Monster Hunter Wilds kündigt neue Mega-Erweiterung mit altem Bekannten an, holt mich dank fliegender Map zurück

Endlich hat Capcom einen ersten Trailer zur großen Erweiterung von Monster Hunter Wilds gezeigt und man sieht nicht nur ein furchteinflößendes Monster. Vor allem das neue Gebiet begeistert MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes jetzt schon.

Was hat man im ersten Trailer zur Erweiterung gesehen? Auf dem Summer Game Fest 2026 hat Capcom einen ersten Blick auf die große Erweiterung von Monster Hunter Wilds gezeigt. Die heißt Ascendance und man sieht bereits neue Monster, denen man sich stellen muss.

Auch das neue Gebiet bekommt man zu sehen und das begeistert MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes, weil das Movement endlich sein volles Potenzial erreichen könnte.

Den ersten Trailer seht ihr hier:

Video starten Monster Hunter Wilds zeigt im Trailer zu Ascendance ein neues Gebiet und neue Kreaturen Autoplay

Ein Gebiet für ein modernes Monster Hunter

Im ersten Trailer zur Erweiterung sieht man ein Gebiet in der Luft, das aus vielen fliegenden Steinen und Plattformen besteht. Mit dem Seikret manövriert man dort hindurch und man sieht bereits erste Kämpfe gegen bekannte und neue Monster.

Vor allem das neue Gebiet begeistert mich direkt, weil man mit so einer Map-Struktur mehr mit der Umgebung arbeiten könnte. Das fehlt mir im Hauptspiel etwas, denn mit dem Seikret und dem schnelleren Movement hat man eigentlich den perfekten Baustein für interessantere Möglichkeiten, um Monster zu bekämpfen.

Eines dieser Monster ist übrigens Lao Shang Lung. Das ist ein ziemlich großes Monster, das bereits im ersten Teil von Monster Hunter (2004) vorgekommen ist.

In den jetzigen Maps des Spiels fehlt das, da man sich oft in größeren Arenen befindet. Das neue Gebiet hat das Potenzial, nicht nur mehr cinematische Momente zu ermöglichen, sondern auch taktischeres Gameplay im Kampf gegen Monster.

Es sollte nicht so ausschweifend sein wie in Monster Hunter Rise (auch wenn mir das sehr gut gefiel), aber das Gameplay von Wilds hat auf jeden Fall noch Luft nach oben.

Aber was sagt ihr zum Gebiet und den gezeigten Monstern? Habt ihr Bock auf noch mehr Monsterkloppe und welches Feature würdet ihr euch wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine weitere Ankündigung vom Summer Game Fest findet ihr hier: Ex-Entwickler von Naughty Dog machen neuen Koop-Shooter, der starke Trailer erinnert an Ghost Recon