Eins der besten Assassin’s Creeds bekommt ein Remake, löst direkt Streit in unserer Redaktion aus

Im Zuge des Summer Game Fests 2026 wurde ein neuer Trailer zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced gezeigt, der direkt Streit in der Redaktion von MeinMMO ausgelöst hat.

13 Jahre nach dem Release von Assassin’s Creed Black Flag wird am 9. Juli 2026 das Remake des Piratenabenteuers mit dem Beinamen „Resynced“ veröffentlicht.

Der Ableger rund um den Protagonisten Edward Kenway, der weniger ein idealistischer Assassine war, gilt bis heute als ein Highlight der Assassin’s-Creed-Reihe und der Piratengames. Besonders die Open-World und der Seekampf kamen schon damals sehr gut bei vielen Spielern an.

Demnach ist es nicht verwunderlich, dass mit „Resynced“ jetzt eine Überarbeitung des Hits von 2013 erscheinen wird. In unserer Redaktion ist es jedoch ein heikles Thema, wenn man MeinMMO-Autor Ody fragt.

Video starten Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt auf dem Summer Game Fest 2026 einen neuen Trailer Autoplay

MeinMMO-Autor Ody erzürnt unsere Redaktion

Als großer Fan der Reihe hat er fast jeden Teil von Assassin’s Creed gezockt, jedoch war er von Black Flag schon damals nicht so überzeugt wie viele andere.

MeinMMO-Autor Ody meint: Als jemand, der alle Assassin’s-Creed-Spiele (bis auf Rogue und Shadows) gespielt hat, kann ich sagen, dass Black Flag für mich nicht so stark positiv heraussticht, wie es in der Community oft klingt. Das Spiel hat seine Stärken, aber auch so einige Schwächen – so wie eben jedes AC (und Kenway ist für mich auch nicht die spannendste Figur).

Diese Worte sind auf eine kleine Schweigepause in unserer Redaktion getroffen, denn dort gab es deutliche Unterschiede bei der Meinung zum Assassin’s Creed mit Piraten.

Neben dem Remake von Assassin’s Creed Black Flag werden noch viele weitere Spiele beim Summer Game Fest 2026 vorgestellt. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, könnt ihr euch unseren Live-Ticker zum Event in Los Angeles anschauen. Wir aktualisieren den Beitrag, sobald etwas Neues angekündigt wird: Summer Game Fest 2026 läuft: Die wichtigsten Ankündigungen im Live-Ticker