6 Jahre habe ich auf diesen Trailer zu Final Fantasy 7 gewartet, jetzt bin ich einfach nur gehyped

Final Fantasy 7: Revelation bildete den Abschluss des Summer Game Fests. Ein würdiger Abschluss, scheint es auf den ersten Blick – nicht nur für das Event, sondern auch für die Remake-Reihe.

Sorry, ein bisschen Hype muss ich hier einfach runterschreiben nach diesem Trailer. Man muss sich das mal kurz nochmal genau in Erinnerung rufen: Das Remake von Final Fantasy 7 war ein Spiel, das über Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang von Fans herbeigewünscht wurde.

Und als es dann tatsächlich kam, machte man nicht einfach nur ein Game, sondern eine ganze Trilogie daraus. Nun steht einmal mehr der Abschluss der epischen Reise von Cloud und seinen Freunden an – und wie es ausgeht, weiß man selbst als Fan des Ursprungs-Spiels nicht so genau. Schließlich hat sich die Story schon im ersten Spiel überraschenderweise ein ganzes Stück weit in eine ganz eigene Richtung bewegt.

Für mich war das Remake eine großartige Spielerfahrung, und schon beim Ende des ersten Teils konnte ich es kaum erwarten, diese Geschichte weiterzuverfolgen. Ich warte somit schon seit 2020 auf diesen Moment – und andere womöglich noch viel länger. Nun geht die Reihe auf ihren Abschluss zu.

Wie der aussehen wird, bleibt abzuwarten. Was der Trailer nun zeigt, sind zumindest schon mal zwei Dinge: Erstens den Ansatz, mit einer großen Gruppe Verbündeter in den finalen Kampf gegen Sephiroth zu gehen. Und zweitens: Ein Spiel, das sich nicht scheut, im dritten Teil einfach nochmal deutlich einen draufzulegen.

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Habt ihr dieses Luftschiff gesehen?

Es ist spät und der FF7-Part der Show hat einiges zu bieten gehabt, sogar einen kurzen Auftritt von Matt Mercer.

Zu den Highlights gehörten für mich:

Die umwerfende Optik – aber damit war nach den ersten zwei Teilen eigentlich zu rechnen.

Im Trailer ist zu sehen, wie die Highwind sich quer über den Planeten bewegt. Man scheint tatsächlich einfach frei über die Karte fliegen und abspringen zu können. Die Welt öffnet sich also noch mehr, als vorher.

Das Kampfsystem wirkt dynamisch, schnell, effektgeladen.

Die bekannten Weapons aus FF7 sehen absolut gigantisch aus.

Und, ganz wichtig: Wir haben einen Release-Zeitraum. Es erscheint im Frühjahr 2027 und das auch noch für alle Plattformen zeitgleich.

Ja, es ist zu früh zum Urteilen. Aber schon FF7: Rebirth hat die Erwartungen übertroffen. Und hier scheinen die Entwickler wirklich einen Abschluss abliefern zu wollen, der das vielleicht nochmal toppt. Der Trailer lässt sehr viel hoffen.

Wie seht ihr den Trailer zu Final Fantasy 7: Revelation? Waren für euch die Dinge drin, die ihr euch erhofft habt? Mit welchen Inhalten rechnet ihr bei dem Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch beim Summer Game Fest los war: Hier sind alle Ankündigungen im Live-Ticker.