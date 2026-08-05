Erschreckend viele Spieler in Baldur’s Gate 3 begehen eine ultimativ böse Tat, obwohl sie es nicht müssten

Zum dritten Geburtstag von Baldur’s Gate 3 veröffentlicht Larian neue Statistiken von Spielern darüber, was sie so im Spiel getrieben haben. Darunter gibt es eine Information, die beweist: Die Spieler sind herzloser als erwartet.

Was für eine böse Tat haben Spieler begangen? In der Geburtstagsstatistik von Baldur’s Gate 3 zeigte Larian die Top 6 der NPCs, die am häufigsten gestorben sind. Unter diesen befindet sich die Tiefling-Bardin Alfira, die insgesamt 2,62 Millionen Mal ihr Ende fand.

Das könnte daran liegen, dass Alfira das miese Los gezogen hat, einen geskripteten Tod zu erfahren, wenn Spieler den Weg des „Dunken Verlangen” („Dark Urge“, von Fans gerne als „Durge“ abgekürzt) gewählt haben.

So könnte man es zumindest vermuten … Die Statistik von Larian besagt jedoch, wie sie es selbst auf X ausdrücken: „Mehr Spieler, die nicht den Dark Urge gespielt haben, haben es geschafft, Alfira zu töten, als Dark-Urge-Spieler. Vielleicht ist es an der Zeit, nicht mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen.“

Denn noch mehr Spieler haben diese Tat begangen, obwohl es gar nicht nötig war.

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Der Tod der unschuldigen Bardin tut weh … oder sollte es zumindest

Was zeigt die Statistik? Anhand der geposteten Statistik lässt sich erkennen, dass nur 48 % der Morde an Alfira von Durge-Spielern stammen, also weniger als die Hälfte. Ganze 52 % der Spieler haben sich aus freiem Willen dazu entschieden, die Bardin umzubringen, wo ich mir denke: … Habt ihr noch ein Herz?

Baldur’s Gate 3 in Numbers – Larian zeigt auf X die Mord-Statistiken der Spieler

Wieso ist diese Erkenntnis so überraschend? Neben Alfira können die anderen Morde und NPC-Tode durch Belohnungen in der Form von Boni (wie bei Isobel), witzigen, eher versehentlichen Momenten (wie bei Barcus Wroot) oder einfach, weil es manche NPCs durch ihre Art wirklich hart herausgefordert haben (hust Wulbren Bongle hust), erklärt werden.

Aber Alfira zu töten ist wirklich gemein. Bis auf eine schöne Zwischensequenz mit einem gesungenen Song und dem Willen, die Gruppe zu begleiten, hat Alfira wirklich nichts getan, was irgendwie dazu einladen könnte, sie … „loswerden“ zu wollen.

Der einzige valide Grund, den ich akzeptiere: Minthara hat euch zu sehr um den Finger gewickelt, dass ihr einfach nicht anders konntet, als alle Tieflinge im Druidenhain zu Matsche zu hauen, um abends mit ihr kuscheln zu dürfen. Ich akzeptiere es, aber mit einem Kopfschütteln.

Habt ihr selbst auch Alfira getötet? Vielleicht sogar freiwillig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Alfira ist eigentlich bei Spielern sehr beliebt, was die Statistik so überraschend macht. Weniger überraschend ist jedoch, dass Fans teilweise wirklich alles probieren, um sie irgendwie doch mit auf Reisen nehmen zu können: Mit diesem Trick könnt ihr einen der beliebtesten Charaktere aus Baldur’s Gate 3 als Begleiter bekommen