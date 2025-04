Zwischen den möglichen Origin-Charakteren aus Baldur’s Gate 3 fällt eine Person besonders auf – Das „Dunkle Verlangen.” Wer oder was das genau ist und warum ihr diese Origin-Geschichte selbst spielen solltet, erfahrt ihr hier.

Was ist das Dunkle Verlangen? Das Dunkle Verlangen (im Original „Dark Urge” und innerhalb der Community von vielen Spielern liebevoll als „Durge” abgekürzt), ist ein besonderer Origin-Charakter aus Baldur’s Gate 3.

Der Charakter kann sich nicht an seine Vergangenheit erinnern, doch diese wird im Verlauf des Spiels immer klarer und deckt das Mysterium um seine Herkunft auf. Eine innere, düstere Stimme plagt das Dunkle Verlangen, die ihn zu Gewalttaten, Qual und Mord verführen will. Diesen kann man nachgehen, oder mit viel Willenskraft (und erfolgreichen Würfen) widerstehen. Es ist möglich, als Dunkles Verlangen ein „gutes” Playthrough zu spielen, doch das ist nicht immer so einfach.

Was unterscheidet das Dunkle Verlangen von einem regulären Charakter?

Anders als die anderen Origin-Charaktere wie Astarion, Shadowheart oder Karlach, kann man das Dunkle Verlangen nicht in einem regulären Spieldurchlauf mit einem selbsterstellten Charakter rekrutieren. Dieser Charakter kommt nur in seinem eigenen Origin-Spieldurchlauf vor.

Der Charakter ist tief in der Lore von Baldur’s Gate verankert und eine wichtige Figur in der Geschichte.

Das Dunkle Verlangen hat eigene, besondere Szenen und Dialogoptionen, die den regulär erstellen Charakteren nicht zur Verfügung stehen.

Man kann das Dunkle Verlangen in dessen Klasse, Volk und Attributswerten nach eigener Vorliebe anpassen. Nur der Hintergrund steht fest: der Heimgesuchte.

Der Heimgesuchte: „Ein unheilvoller Moment, eine Person oder ein Ding, das nicht durch ein Schwert oder einen Zauber erschlagen werden kann, spukt in deinem Kopf herum und flackert in deiner peripheren Sicht. Du trägst es mit dir, wohin dein Abenteuer dich führt – oder vielleicht trägt es dich.”

Warum solltet ihr das Dunkle Verlangen spielen? (Spoilerfrei)

Ein Playthrough als das Dunkle Verlangen ist eine ganz andere Erfahrung als die, mit einem regulären Charakter:

Das Dunkle Verlangen bietet einen tieferen Einblick in die Lore und die Mächte des Spiels.

Man kann sich den bösen Visionen und Trieben des Charakters hingeben und ein wirklich düsteres Spielerlebnis erfahren, man kann jedoch auch eine Erlösungs-Geschichte erzählen, je nachdem, was einem gefällt. Ein Charakter mit dem Namen “das Dunkle Verlangen” kann überraschend vielseitig sein.

Der Einsatz von Rettungswürfen bei Entscheidungen, die gegen die Natur des Dunklen Verlangens sprechen, macht die Spielerfahrung nicht nur abwechslungsreich, sondern auch spannend. Manchmal muss man aufgrund seiner schrecklichen Taten mit den schlimmen Konsequenzen leben – oder komplett in der Grausamkeit aufgehen.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 aus Baldur’s Gate 3:

Wie spielt man das Dunkle Verlangen?

Spoilerwarnung: Ab hier werden wir über Inhalte des Spieles und ihre Folgen sprechen, die das Dunkle Verlangen und dessen Entwicklung beeinflussen werden.

Im Verlauf des Spiels werdet ihn an mehreren Stellen mit kleinen Erinnerungsschnipseln konfrontiert. Diese könnten ein unterschwelliges Gefühl, eine Reaktion auf eine Grausamkeit, oder ein ähnlicher Einfluss sein, der das Dunkle Verlangen in Begleitung eines sadistischen Blickes zu seinen Entscheidungen beeinflussen will. Und manchmal kann man als Spieler auch nichts dagegen tun.

Alfira, die Bardin

Die Bardin ist das erste Opfer im Spiel

Die Tiefling-Bardin Alfira lernt ihr im ersten Akt des Spieles kennen. Kurz bevor ihr euch im Camp schlafen legen wollt, wird sie euch besuchen und bekunden, dass sie euch auf eurer Reise begleiten und sich dem Camp anschließen will.

Wenn das Dunkle Verlangen schließlich aufwacht, werdet ihr sehen, dass von Alfira nicht viel mehr übrig ist als eine übel, beinah ritualistisch zugerichtete Leiche, die gewaltsam auseinandergerissen wurde. Und neben der Leiche bemerkt ihr noch etwas Weiteres: Nämlich eure eigenen, blutbefleckten Hände.

Hier habt ihr die Wahl, die Leiche zu verstecken, das Blut abzuwaschen oder den Mord zu gestehen.

Kurz darauf taucht eurer „Butler” Scleritas Fel auf, der berichtet, dass er auf eure Rückkehr gewartet hat, auch wenn ihr euch an nichts mehr erinnert. Von ihm erhaltet ihr eure erste Belohnung für eure scheußlichen Taten, ein durchaus starkes Item:

Deathstalker Mantle: Der Mantel ist ein seltener Umhang, der den Träger für 2 Rrunden unsichtbar macht, nachdem er einen Feind getötet hat.

Isobel, Last Light Inn

Die Klerikerin wäre bei ihrem Tod nicht das einzige Opfer

Im zweiten Akt des Spiels muss das Dunkle Verlangen eine wichtige Entscheidung treffen. Scleritas Fel gibt euch nämlich ein neues Ziel: die Klerikerin Isobel, die das Last Light Inn durch ihre Magie vor dem Schattenfluch schützt.

Ihr tötet Isobel: Wenn ihr Isobel tötet, wird die schützende Barriere um das Last Light Inn verschwinden. Mehrere NPCs werden sterben oder sich in Schattenwesen verwandeln und euch angreifen. Bedenkt, dass diese Entscheidung weitere Konsequenzen mit sich bringt: Dammon wird sterben und nicht mehr in der Lage sein, Karlach zu helfen. Der schlafende Soldat wird sterben, was euch daran hindern wird, Halsins Quest fortzusetzen. Nachdem Jaheira erfährt, dass ihr Isobel getötet habt, wird sie euch angreifen und ihr werdet keine andere Wahl haben als sie zu töten. ABER: Ihr werdet eine mächtige Belohnung von eurem Butler erhalten: Die Slayer-Form – Diese werden wir euch nach einer weiteren Spoilerwarnung genauer erklären.

Wenn ihr Isobel tötet, wird die schützende Barriere um das Last Light Inn verschwinden. Mehrere NPCs werden sterben oder sich in Schattenwesen verwandeln und euch angreifen. Bedenkt, dass diese Entscheidung weitere Konsequenzen mit sich bringt:

Ihr tötet Isobel nicht: Ihr müsst Isobel nicht zwangsweise töten, dann werdet ihr zwar nicht mit der Slayer-Form belohnt, aber viele Unschuldige werden verschont. Aus dieser Entscheidung folgt jedoch eine andere Herausforderung:

Euer Geliebter oder eure Geliebte

Wenn ihr euch dazu entschieden habt, Isobel und das Last Light Inn zu verschonen, wird euer Butler auftauchen und euch eine böse Überraschung offenbaren: Sobald ihr einschlaft, werdet ihr die Kontrolle verlieren und euren Geliebten oder eure Geliebte töten.

Wenn ihr das nicht zulassen wollt, werdet ihr den genannten Partner aufwecken, um ihn oder sie vorzuwarnen. Das Dunkle Verlangen wird jedoch präsenter und ihr werdet mehrere Rettungswürfe meistern müssen, um die Mordlust aufzuhalten. Hier gibt es zwei mögliche Ausgänge:

Misserfolg: Das passiert, wenn ihr euren ersten Weisheit-Rettungswurf (DC 14) nicht schaff: Das Dunkle Verlangen wird den Partner töten. Am nächsten Morgen werden auch die anderen Begleiter darauf aufmerksam. Wenn ihr hier einen ziemlich hohen Täuschungswurf (DC 30) nicht schafft, werden sich all eure Begleiter gegen euch stellen und angreifen. ABER: Auch hier könnt ihr mit der Slayer-Form belohnt werden.

Das passiert, wenn ihr euren ersten Weisheit-Rettungswurf (DC 14) nicht schaff:

Erfolg: Wenn ihr den ersten Rettungswurf schafft, wird euer Charakter gefesselt aufwachen. Euer Partner wird euch helfen, die Übernahme des Dunklen Verlangens zu überstehen, wofür ihr drei weitere Weisheit-Rettungswürfe (DC 18) schaffen müsst. Ihr erhaltet dabei jedoch durch die Unterstützung eures Partners einen Bonus.

Wenn ihr den ersten Rettungswurf schafft, wird euer Charakter gefesselt aufwachen.

Das Dunkle Verlangen versucht Karlach zu warnen Ein klärendes Gespräch (falls der Partner noch lebt)

Weiterer „Kollateralschaden”: Wer könnte noch ein Opfer des Dunklen Verlangens werden?

Während die zuvor genannten Events prägend für die Geschichte des Dunklen Verlangens sind, sind es nicht die einzigen Opfer seiner Blutlust.

Gale: Wenn Gale zum ersten Mal auftaucht, müsst ihr ihn aus einem Portal herausziehen, wofür er nur eine seiner Hände zum Greifen anbieten kann. Das Dunkle Verlangen kann sich vorstellen, die Hand abhaken, was dann auch wie im Rausch passiert. Danach sieht man Gale nie wieder, kann aber seine Hand als Souvenir mitnehmen.

Netties Vogel: Im Druidenhain kümmert sich die Heilerin Nettie um einen Vogel. Das Dunkle Verlangen kann sich auf seine eigene Art um ihn kümmern, um es sachte auszudrücken.

Minthara: Wenn das Dunkle Verlangen dem Handlungsbogen folgt, der dem Spieler eine Romanze mit Minthara ermöglicht, kann man ihr nach einer gemeinsamen Nacht den Hals umdrehen.

Pixie: In den Schattenverfluchten Ländern stößt man auf eine Mondlaterne, die von einer Pixie bewohnt wird, die die Laterne überhaupt nützlich macht. Wenn sich das Dunkle Verlangen dazu entschließt diese Pixie zu befreien, kann man sie direkt nach ihrer neu gefundenen Freiheit zerquetschen.

Die Vergangenheit und das Ende des Dunklen Verlangens

Zweite Spoilerwarnung: Im Folgenden gehen wir auf den Hintergrund des Dunklen Verlangens ein, wieso der Charakter von brutalen Visionen geplagt wird und was in dessen Vergangenheit passiert ist.

Die eigentliche Herkunft des Dunklen Verlangens kann bereits nach dem möglichen Mord an Isobel oder euren Partnern aufgedeckt werden.

Dort erhält man als Belohnung nämlich die zuvor erwähnte Slayer-Form: Eine furchterregende Kreatur, in die ihr euch verwandeln könnt, die mit ihren Klauen verschiedene Arten zum Angriff besitzt, Mehrfachangriffe und weite Sprünge einsetzen, und ein ordentliches Blutbad anrichten kann.

Sie funktioniert ähnlich wie die Tiergestalt eines Druiden, übernimmt die Attributswerte des Slayers und besitzt zwei Extra-Angriffe.

Die Slayer-Form ist aber nicht nur irgendein Geschenk, sondern eine Fähigkeit, die nur den mächtigsten und ergebensten Anhängern einer bestimmten Gottheit gewährt wird. Und hier kommt die Vergangenheit des Dunklen Verlangens ins Spiel.

Wenn ihr auf eure Triebe und Butler hört, werdet ihr mit einem besonderen Geschenk belohnt

Orin, die Rote und Bhaals Erbe

Wer dem bis zum dritten Akt widersteht und noch nicht über die Vergangenheit des Dunklen Verlangens aufgeklärt wurde, wird zu Beginn von Akt 3 eine Traumsequenz erleben, in der Scleritas Fel euch für eure „Unvernunft” tadelt.

Es wird enthüllt, dass das Dunkle Verlangen ein Nachkomme von Bhaal ist, und nicht nur irgendeiner – es wird sich herausstellen, dass das Dunkle Verlangen vor Orin (eine der drei Hauptgegnern aus Baldur’s Gate 3) Bhaals Auserwählte/r war.

Es wird offenbart, dass Orin das Dunkle Verlangen verraten und den Titel der Auserwählten an sich selbst gerissen hat. Sie ist außerdem Schuld daran, dass das Dunkle Verlangen von den Gedankenschindern gefangen genommen und mit der Larve infiziert wurde.

Im Tempel des Bhaal kann man sich Orin schließlich im Duell stellen, oder gemeinsam mit seinen Begleitern gegen sie und andere Bhaal-Kultisten kämpfen. Anschließend kann das Dunkle Verlangen entscheiden, ob es Bhaal und sein mit ihm verbundenes Schicksal annimmt, oder ablehnt.

Wie du geschrien hast, als mein Messer deinen Schädel aufschlitzte, deine Gehirnsäfte klebrig und süß. Ein kleines Loch, groß genug für den Wurm, dein Körper ein Blutsack, um ihn zu füttern. Der Liebling von Bhaal wurde zur Fleischpuppe, an den Sehnen aufgezogen und von meinen Händen zerrissen. Orin, die Rote

Sarevok Anchev und das Mord-Tribunal

Eine weitere Situation für das Dunkle Verlangen in Akt 3 ist das Mord-Tribunal mit Sarevok Anchev, einem legendären Nachkommen von Bhaal, der bereits aus früheren Spielen von Baldur’s Gate bekannt ist. Ihr könnt seinem Angebot folgen oder euch entschließen ihn zu töten. Aber passt gut auf, denn Sarevok ist als Gegner nicht zu unterschätzen.

Auch hier gibt es die Möglichkeit sich Bhaal zu bekennen oder ihn abzulehnen.

Sollte das Dunkle Verlangen Bhaal akzeptieren oder ablehnen?

Ob ihr das Schicksal eines Nachkommen von Bhaal akzeptiert oder ablehnt hat verschiedene Auswirkungen auf den Rest der Geschichte und die möglichen Enden des Dunklen Verlangens.

Variante 1: Ihr akzeptiert Bhaal und sein Erbe

Ihr erhaltet den Zauber “Wort der Macht: Tod” (Power Word: Kill)

Ihr erhaltet die Slayer-Form (Falls ihr sie noch nicht habt)

Jaheira und Minsc werden euch angreifen und ihr habt keine andere Wahl als sie zu töten

Euch werden besondere Enden des Spiels freigeschaltet, ob ihr das Ältestengehirn zerstört oder in Bhaals Namen übernehmt.

Variante 2: Ihr lehnt Bhaal und sein Erbe ab

Bhaal wird euch töten.

Eine mysteriöse, aber euch bekannte Entität wird euch jedoch wiederbeleben, um euch eine zweite Chance zu geben, damit ihr euer Abenteuer fortsetzen könnt.

Ihr seid dann von Bhaal befreit.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr bereits das Dunkle Verlangen gespielt und hat es euch gefallen oder nicht? Berichtet gerne von euren Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn ihr selbst noch unendschlossen wart, hoffen wir, dass dieser Guide euch helfen konnte. Falls ihr noch mehr zu dem Dunklen Verlangen erfahren wollt, schaut euch diesen Artikel von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus an, der die Geschichte dieses Charakters selbst durchgespielt hat: Baldur’s Gate 3: Ich weiß jetzt, was das „Dunkle Verlangen“ ist und es macht den Charakter so viel besser