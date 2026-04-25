Astarion aus Baldur’s Gate 3 wird bald BookTok erobern, erhält eigenen Roman einer starken Fantasy-Autorin

Der beliebte Vampir aus Baldur’s Gate 3 erhält einen eigenen Roman. Als Fans erfahren, wer daran beteiligt ist, steht für sie fest: Das kann nur gut werden.

Worum geht’s in dem Roman? In dem gleichnamigen Roman erhält Astarion aus Baldur’s Gate 3 eine Prequel-Geschichte zu der Zeit vor den Geschehnissen des Spiels, während seiner Knechtschaft unter dem Vampirfürsten Cazador Szarr.

Die Autorin des Romans ist niemand Geringeres als T. Kingfisher, die für ihre Adult-Literature-, Horror- und Fantasy-Werke bereits mehrere Auszeichnungen erhielt.

Aber auch Experten des eigentlichen Spiels sind an dem Roman beteiligt, wie der Senior Writer Stephen Rooney, und auch auf gewisse Weise Astarion selbst: Neil Newbon wird in der Hörbuch-Variante von „Baldur’s Gate 3: Astarion” erneut dem Vampir seine Stimme leihen.

Und vor allem letzteres lässt die Community vor Freude aufschreien.

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„Ich sterbe vielleicht, aber das ist es wert!”

Wie reagieren Fans auf diese Neuigkeiten? Fans von Baldur’s Gate 3, und vor allem von Astarion, können die Veröffentlichung im September 2026 kaum erwarten. Vor allem die Hörbuchvariante mit Neil Newbons Stimme macht seinen Fans Sorgen, doch nicht im negativen Sinne. Ganz und gar nicht im negativen Sinne, wie sie auf Reddit beichten:

„Wenn ich ihn im Spiel sprechen höre, werd ich schon ganz nervös – das Hörbuch werde ich niemals überleben”, gibt Simple-Ad-7868 zu, und mit diesem Gedanken ist sie nicht allein. Auch pupettte schreibt: „Ich habe noch nie ein Hörbuch gehört, da ich lieber selbst lese, aber wenn Neil es vorliest … ? Ich werde mir die besten Kopfhörer zulegen, nur um das Erlebnis richtig genießen zu können.”

Aber auch die Autorin des Romans stimmt die Community optimistisch, sogar vorfreudig: „[T. Kingfisher] ist meine Lieblingsautorin der modernen Literatur! Ich bin fest davon überzeugt, dass sie dem Werk gerecht wird.“ (ChromaticCats)

So wird das Cover zu „Baldur’s Gate 3: Astarion” aussehen (Bildquelle: T. Kingfisher auf Bluesky)

Was empfiehlt die Autorin in Bezug zu dem Roman? T. Kingfisher hat sich auf Bluesky bereits der Frage von Interessierten gewidmet, ob man Baldur’s Gate 3 gespielt haben sollte, bevor man den Roman liest. Dazu erklärt sie, dass es zwar nicht nötig sei, aber eine ganz andere Erfahrung sein werde:

Wenn man BG3 spielt, denkt man beim Lesen dieses Buches: ‚Wow, das ist ja die tragische Hintergrundgeschichte!‘ Wenn man es nicht spielt, denkt man: ‚Was zum Teufel, warum hat Kingfisher ein Buch über diesen gequälten Vampir mit einem so deprimierenden Ende geschrieben?!‘

Astarion hat nicht ohne Grund so viele Fans. Viele Spielende von Baldur’s Gate 3 fanden großen Gefallen an der Art und der Entwicklung des Charakters, die ihn zu einer beliebten Romanze machten. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Astarion in Baldur’s Gate 3 verführt, haben wir hier ein paar Tipps: Baldur’s Gate 3: Astarion Romance Guide – So leicht erobert ihr sein Herz