Baldur’s Gate 3: Astarion Romance Guide – so leicht erobert ihr sein Herz

Astarion ist einer der begehrtesten Romance-Partner in Baldur’s Gate 3. Bei ihm zu landen ist aber nicht ganz so einfach, wie es erscheint. Damit ihr es leichter habt, haben wir hier für euch einen Guide von Akt 1 bis Akt 3 sowie allgemeine Tipps.

Baldur’s Gate 3 lässt euch eure NPC-Begleiter, die Companions, nicht nur kennenlernen, sondern auch nach allen Regeln der Kunst romancen. Einer der beliebtesten Objekte der Begierde, wenn nicht sogar der beliebteste potenzielle Partner, ist der Vampir Astarion.

Fun Fact: Schon kurz nach Release von Baldur’s Gate 3 brach Astarion sage und schreibe 100.000 Spielerherzen!

Astarion ist einer der ersten, der grundsätzlich Interesse an eurem Charakter zu zeigt. Allerdings ist er nicht der einfachste romantische Partner im Spiel. Damit ihr ihn in eurem nächsten Run sicher für euch gewinnen könnt oder, wenn ihr einfach Hilfe für die Punktlandung in den späteren Akten benötigt, haben wir hier alles zusammengetragen, was euch helfen kann.

Ihr trefft ihn schon in Akt 1 in der Nähe des abgestürzten Nautiloiden. In unserer Übersicht erklären wir wo ihr alle Gefährten in Baldur’s Gate 3 finden und rekrutieren könnt.

Ohne Spoiler geht es allerdings leider nicht – ihr seid gewarnt. Auf konkrete Dialogoptionen haben wir allerdings verzichtet und empfehlen, zum Beginn einer Interaktion mit ihm zu speichern. Auch haben wir hier zu großen Teilen unsere eigene Erfahrung einfließen lassen. Das meiste, was ihr hier lest, hat auch für uns funktioniert.

Sucht ihr noch Informationen zur Romanze mit einem anderen Charakter, könnt ihr in unserem großen Guide nachsehen:

Astarion Romance Guide – allgemeine Tipps für mehr Zustimmung

Direkt zu Beginn: Astarions Zustimmung steigt, wenn ihr eigennützige Taten begeht. Dass ihr ihn aber als ein böser Charakter besser romancen könnt, stimmt so nicht. Daher hier erst ein paar grundsätzliche Tipps für eure Interaktionen.

Zu aller erst: Ihr müsst die Romanze in Akt 1 starten. Später einzusteigen, ist leider nicht möglich. Es reicht hier aber, Medium Approval mit ihm zu haben.

Astarions Charakter in Kürze Astarions Geschichte dreht sich stark um Zwang und Selbstständigkeit. Er gibt vor, ein unnahbarer, kaltblütiger Vampir zu sein, den das Schicksal der Welt um ihn herum nicht interessiert. Tatsächlich ist er aber durch 200 Jahre grausame Sklaverei gegangen. Er fürchtet sich davor, seine neu gewonnene Autonomie zu verlieren. Das führt ihn dazu, euren Charakter mit Sex manipulieren zu wollen. Wenn er euch schließlich vertraut, wird er seine verletzte Seele offenbaren und um Hilfe bitten. Es dauert aber, bis er sich sicher genug mit euch fühlt.

Wie erhöhe ich Astarions Zustimmung? Wenn ihr in Astarions Ansehen steigen wollt, trefft vor allem zu Beginn eher eigennützige Entscheidungen. Er mag es nicht, wenn ihr anderen Leuten helft – scheinbar. Tatsächlich geht es vor allem darum, dass er denkt, dass man eh schon genug eigene Probleme hat. Warum also auch noch die Probleme anderer Leute zusätzlich lösen?

Er wird es also nicht gutheißen, wenn ihr vor allem in Akt 1 jedem und seiner Mutter Hilfe anbietet. Kagha und die Flüchtlinge stehen ganz oben auf seiner Die sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern -Liste.

Wenn er in Dialogen auf euch zugeht, solltet ihr ihn auch nicht abweisen. Das würde sein Ego verletzen und seine Zustimmung für euch in den Keller treiben. Loyalität ist ihm wichtig.

Astarion stellt sich als jemand dar, der Selbstvertrauen in Massen hat. Wer ihn aber besser kennen lernt, sieht schnell hinter die Maske des gewieften Verführers.

Vor allem, wenn er euch seine verletzlichere Seite zeigt, profitiert ihr davon, wenn ihr auf ihn eingeht und unterstützt. Seine Vergangenheit ist gefüllt mit Misshandlung und Zwängen. Astarion sucht jemanden, dem er vertrauen kann. Gerne jemanden, mit einem leicht kaputten Humor und Fokus auf die eigenen Interessen. Aber nicht unbedingt jemand grausamen, bösen.

Achtung: Für die Romanze sollte Astarion idealerweise immer in eurer Gruppe sein. Und wenn ihr die Zustimmung bereits auf das Maximum erhöht habt, verschwinden die Benachrichtigungen, dass Astarion euch zustimmt.

Akt 1: So erregt ihr Astarions Neugierde schon zu Anfang

Wie bereits in den allgemeinen Tipps geschrieben, müsst ihr in Akt 1 vor allem sein Meinung euch gegenüber erhöhen. Die Romanze kann zwar schon mit Medium Zustimmung starten, aber sicher ist sicher. Wendet dafür die grundsätzlichen Tipps aus der allgemeinen Sektion oben an.

Hier aber noch ein paar Situationen, in denen ihr sein Approval sicher steigern könnt:

Lasst ihn euch beißen und akzeptiert seine Natur als Vampir. Lasst es aber nicht so weit kommen, dass er euch versehentlich tötet. Verteidigt ihn auch vor den anderen Camp-Mitgliedern und beteuert euer Vertrauen.

Erlaubt es ihm, Banditen zu essen .

. Lasst ihn die Tür der Scheune im zerstörten Dorf öffnen.

Gebt ihm das Buch der Nekromantie von Thay.

Wenn ihr mit ihm über Cazador sprecht, antwortet, dass ihr ihm helft, wenn er euch hilft.

Wenn es darum geht, wie ihr sterben wollen würdet, wählt das Messer oder Gift.

Lasst euch (erfolgreich) durch den Priester des Loviatar auspeitschen.

Zusatztipp: Wenn Astarion euch beißt, habt ihr am Morgen danach den Debuff Blutleer . Um diesen los zu werden kann zum Beispiel ein Kleriker wie Schattenherz den Stufe 2 Zauber Genesung auf euch wirken.

Der Monsterjäger Gandrel: Wenn ihr die Gegend von Akt 1 durchstreift, findet ihr euch früher oder später in einem Sumpfgebiet wieder. Hier lebt eine Vettel. Auf dem Weg zu ihrem Haus trefft ihr den Monsterjäger Gandrel. Dieser ist auf der Suche nach Astarion. Wählt die Dialogoptionen, die dazu führen, dass Astarion Gandrel tötet.

Das erste intime Angebot: Je nach eurem Zustimmungsgrad kann euch Astarion auf der Tieflingparty oder auch schon davor eine heiße Nacht anbieten. Nehmt das Angebot auf jeden Fall an und lasst ihn euch während dem Sex beißen.

Sprecht Astarion nach der heißen Nacht auf seine Narben an für erste Informationen zu seiner Backstory.

Achtung: Wenn ihr in Akt 1 keinen Sex mit Astarion hattet, könnt ihr zwar seine persönliche Quest fortführen, ihn aber nicht mehr romancen.

Wenn er euch auf der Abschluss-Party in Akt 1 gemeine Sprüche um die Ohren haut, ist das euer Zeichen dafür, dass etwas schief gelaufen ist. Konkret neuladen solltet ihr, wenn er auf eure Frage, was denn für ihn adequate Unterhaltung wäre, mit dem folgenden Spruch antwortet: Ich spreche von Sex, mein Schatz. Nicht mit dir, natürlich! Kannst du dir das vorstellen?

Akt 2: So navigiert ihr die (romantischen) Schattenlande

Auch in Akt 2 ist es euer Brot und Butter, Astarions Zustimmung für euch zu erhöhen. Vergesst nicht, ihn weiterhin euer Blut trinken zu lassen. Hier auch noch ein paar allgemeine Situationen, in denen ihr ihm gefallen könnt:

Erzählt Jaheira im Gasthaus des letzten Lichts, ihr seid im Urlaub.

Bittet die Katze Seine Majestät darum, ihn aus der Nähe betrachten zu dürfen und tut dies.

Trinkt nicht Jaheiras Wein mit Wahrheitsserum.

Sprecht mit dem seltsamen Ochsen und versprecht, sein Geheimnis für euch zu behalten.

Gewinnt das Versteckspiel mit Oliver.

In Akt 2 wird Astarion euch noch auf eine zweite heiße Nacht einladen, die ihr aber nicht als Cutscene ausgespielt bekommt. Der Fokus liegt in diesem Story-Abschnitt viel mehr darauf, Astarion bei seiner persönlichen Quest zu helfen und ihm bei dem Streben nach Autonomie zu bestärken.

Seid verständnisvoll, wenn er euch sein Trauma offenbart. Werft es ihm nicht vor, wenn er nicht noch ein drittes Mal mit euch schlafen will. Gebt ihm seinen Freiraum, aber helft ihm mit unterstützenden Worten und Taten, wann immer er darum bittet.

Die Narben auf dem Rücken: Früh in Akt 2 werdet ihr Astarion dabei antreffen, wie er versucht, seinen Rücken im Spiegel zu sehen. Helft ihm dabei, indem ihr die Narben in den Sand zeichnet. Später wird er auf die Idee kommen, den Teufel Raphael um Hilfe zu bitten. Sagt ihm, dass dies eine gute Idee ist.

Ohne sein Spiegelbild fällt es Astarion schwer, die Runen auf seinem Rücken zu entziffer. Ihr könnt ihm dabei helfen.

Der Deal mit Raphael: Ihr trefft besagten Teufel im Gasthaus zum letzten Licht. Dort spielt er mit der jungen Tiefling Mol eine D&D-Version von Schach – wenn Mol noch lebt. Habt hier unbedingt Astarion dabei, damit euch Raphael einen ersten Deal anbieten kann: Ihr tut etwas für ihn und er erzählt euch alles, was er über die Narben weiß.

Spätestens wenn ihr euch dem Mausoleum und dem Tempel der Shar nähert, wird euch der Teufel den Deal noch einmal ganz konkret anbieten. Ihr sollt für ihn den Orthon Yurgir töten, der im Tempel gefangen ist. Das ist ein schwieriger Kampf, ihr könnt Yurgir aber auch dazu anstiften, sich und seine Verbündeten einfach selbst umzunieten. Das wird Astarion zuerst missbilligen, dann aber doch für sehr gut befinden.

Lasst euch im Nachgang von Raphael alle Informationen geben. Wenn euere Zustimmung hoch genug ist wird Astarion bei nächsten langen Rast mit euch sprechen wollen und euch seine Gefühle gestehen.

Man kann von Raphael halten, was man möchte. Aber der Teufel hält Wort.

In den Türmen des Mondaufgangs: Hier trefft ihr in einem der Nebenräume auf eine Dunkelelfe. Sie wünscht sich nichts mehr, als eines Tages von einem Vampir gebissen zu werden und bietet euch dafür sogar einen mächtigen Trank an. Astarion wird das nicht wollen. Bestärkt ihn, unterstützt ihn. Macht klar, dass er nicht euer Sklave ist und allein entscheiden kann. Auf den Trank müsst ihr leider dafür verzichten.

Auch diese Interaktion kann Astarions Geständnis an euch auslösen – vorausgesetzt, ihr habt ihn zu nichts gezwungen.

Bei dieser Frau müsst ihr Vorsichtig sein.

Achtung: Wenn Astarion euch bis zum Ende von Akt 2 seine Gefühle nicht gestanden hat, könnt ihr die Romanze in Akt 3 nicht fortführen. Ideal ist es, wenn ihr noch vor der großen Entscheidung in Akt 2 mit ihm sprecht.

Akt 3: So bringt ihr eure Romanze sicher in den baldurischen Hafen

Habt ihr Astarions Geständnis angenommen, solltet ihr Akt 3 in einer festen Beziehung mit ihm starten. Hier ist es vor allem wichtig, dass ihr ihn in seinem Rachefeldzug gegen Cazador unterstützt. Aber natürlich solltet ihr weiterhin ein Auge auf sein Approval haben. Jetzt findet er es nun doch gut, wenn ihr Gutes tut .

Interagiert mit Yenna – solange ihr sie nicht ins direkt ins Camp einladet, wird Astarion es gut finden.

Sprecht in Rivington mit Ulma im Gur-Camp. Sagt ihr, dass ihre Kinder vermutlich schon tot sind.

Bellt Mar’hyah zweimal an.

Sagt dem seltsamen Ochsen auch weiterhin, dass ihr sein Geheimnis bewahren werdet.

Buht den Clown aus.

Wenn ihr auf die Bühne zum Clown geht, sagt, dass ihr besonders seid, weil ihr immer gütig seid.

Löst die Morde im Tempel.

Sagt zu, Gortashs Krönung anzusehen.

Rettet Florrick aus dem Gefängnis.

Sagt Astarion, dass ihr ihn nie zu einer Orgie mit den Dunkelelfenzwillingen zwingen würdet, wenn er sein Unbehagen diesbezüglich ausdrückt.

Zieht euch nicht aus und schlaft auch nicht mit Haarlep.

In Akt 3 kehrt Astarion mit euch nach Baldurs Tor Heim und trifft dort auch auf seine Familie .

Zethino, Meister der Liebe: Im Zirkus der letzten Tage in Rivington könnt ihr eure Liebe auf die Probe stellen. Die Dryade Zethino bittet euch, dafür einen eurer Companions mitzunehmen. Natürlich nehmt ihr hier Astarion mit.

Wir haben hier die richtigen Antworten für euch, wenn ihr ganz sicher gehen wollt.

Das sind Astarions Antworten 1. Astarion ist am glücklichsten, wenn er bis zum Ellenbogen in Blut steckt.

2. Astarion hat ein tiefes Verlangen nach Rache.

3. Astarions größte Angst ist es, sich einen Nagel zu brechen.

Cazador: In Akt 3 bestreitet ihr das große Finale von Astarions persönlicher Quest. Der Grad an Zustimmung für euch sowie eure persönlichen Präferenzen sind hier sehr wichtig: Ihr könnt wählen, ob ihr Astarion Cazadors Platz einnehmen und ihn zu einem seelenlosen Vampirlord werden lasst, oder ob ihr das Ritual stoppt und er ein Vampir-Spawn bleibt.

Wenn ihr einander vertrauen lernt, wird Astarion seine Erfahrungen mit Cazador mit euch teilen. Und es sind keine guten Erfahrungen.

Nimmt Astarion Cazadors Platz ein wird sein Verhalten arroganter. Sonnelicht macht ihm auch nach dem Epilog nichts aus. Ob er euch aber noch wirklich liebt oder gar lieben kann, so ganz ohne Seele, ist fraglich. Vampirlord Astarion spricht auch darüber, dass er euch ebenfalls beißen und auf ewig an seiner Seite haben will. Die Dynamik der Beziehung verändert sich merklich.

Wenn ihr Astarion davon abhalten möchtet, Cazadors Platz einzunehmen, müsst ihr einen DC-18-Charisma-Check schaffen. Wenn eure Beziehung entsprechend gut ist, könnt ihr mit einem DC-20-Weisheitscheck den Charisma-Check auf 15 vereinfachen. Ist das geschafft, behält Astarion seine Seele und ist auch nach dem Verlust des Illithiden-Parasiten anfällig für die Sonne. Aber er bleibt er selbst und ihr könnt mit ihm zusammen sogar sein Grab besuchen.

Astarion fürchtet sich davor, wieder unter Cazadors Einfluß zu geraten. Dieser zwang ihn sich selbst zu erniedrigen.

Grundsätzlich: Wenn Astarion nach dem Kampf gegen Cazador um Hilfe bittet, lehnt ihn niemals direkt ab. Das führt dazu, dass er macht, was er möchte und danach eure Gruppe dauerhaft verläst. Egal, ob ihr mit ihm in einer Beziehung seid oder nicht. Habt Astarion für diese Quests auch weiterhin immer in der Gruppe. Ohne ihn ist die Quest zwar einfacher, aber er wird es euch übel nehmen.

Wenn ihr euch nun nicht aktiv dafür entscheiden, mit Astarion via Dialog Schluss zu machen, sollte der Vampir eurem Charakter komplett verfallen sein. Es kann aber passieren, dass sich Bugs in euren Spieldurchlauf einschleichen oder ihr eine Szene verpasst habt. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr wohl oder übel neu laden müssen.

Habt ihr Astarion bereits geromanced? Oder gibt es einen anderen Companion, der es euch angetan hat?

MeinMMO-Redakteurin Sophia ist ausgerechnet Magier Gale verfallen:

