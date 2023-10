Baldur’s Gate 3 glänzt mit seinen mannigfaltig verfügbaren Romance-Optionen und MeinMMO-Redakteurin Sophias Spielfigur wird mit Liebesangeboten überschüttet. Aber weil sie sich ausgerechnet den größten Loser rausgesucht hat, verteilt sie sogar Körbe an die heißesten Begleiter.

Ausgerechnet Gale aus Tiefwasser lässt meinen Charakter am ziemlich langen Arm verhungern. Er war tatsächlich nicht meine erste Wahl. Wie viele andere habe ich meine Aufmerksamkeit zu Beginn einem gewissen Vampir geschenkt.

Der Zauberer ist in der Community eine ziemlich Witzfigur und zahlreiche Memes machen sich über ihn lustig. Er ist dafür bekannt, magische Items zu verspeisen und ständig über seine Ex zu reden. Außerdem gab es mal einen Bug, durch den sich Gale sofort an einen herangeschmissen hat, wenn man nur ein freundliches Wort sagte.

Sogar das Studio, Larian selbst, macht sich lustig über den Magier aus Tiefwasser:

Um Gales Gunst für euch zu gewinnen müsst ihr ihm, sobald er danach fragt, magische Gegenstände zum Konsum geben. Spielt einen grundsätzlich freundlichen, hilfbereiten Charakter und zeigt auch Interesse an Magie sowie seiner Katze Tara und ta-da: Gale liegt euch zu Füßen

Ich gehe fest davon aus, dass Gales Zustimmung für meinen Charakter nur so schnell hochgegangen ist, wegen den bekannten Bugs rund um die Romanzen.

Leider sind wir seither nicht mehr über ein paar Gesprächs-Cutscenes herausgekommen. Zuletzt ließ er meinen Charakter noch wissen, wie schön es sei, Seite an Seite zu kämpfen.

Hurra, dachte ich mir, vielleicht können wir das jetzt endlich offiziell machen. Falsch gedacht.

Bei solchen Worten sollte man denken er hätte es eilig. Aber nein…

Wie ich auszog, die zwei nettesten Companions abblitzen zu lassen

Früh in Akt 2 bekommt ihr die Möglichkeit signifikante Schritte in den Beziehungen eurer Companions Wyll und Karlach zu machen. Die beiden sind für mich die freundlichsten Companions:

Sie haben keine versteckte Agenda und wollen einfach nur für euren Tav da sein. Genau deswegen tut es mir so leid, dass ich beide abgewiesen habe, auch wenn sie nie mein Hauptfokus waren.

Um Karlach zu Romanzen müsst ihr wie bei Gale einen “guten” Tav spielen. Unterstützt sie außerdem bei allen ihren Vorhaben und zeigt absoluten Enthusiasmus wenn ihr mit ihr sprecht. Zudem müsst ihr bei Schmied Dammon im Smaragdhain sowie in Akt 2 im Haus des letzten Lichts ihre Upgrades mit infernalem Eisen durchführen.

Wenn ihr bis dahin alles richtig gemacht habt, wird sie euch auf eine heiße Nacht im Lager einladen. Vorab solltet ihr aber zeigen, dass ihr keine Berührungsängste habt – küsst sie oder umarmt sie.

Karlach ist wirklich klasse: wild, heißblütig aber dabei immer warm und einfühlsam.

Bei Wyll weiß ich tatsächlich gar nicht, wie ich zu der Ehre eines Tanzes gekommen bin: Auch zu ihm war ich grundsätzlich einfach nur nett. Ich habe mit ihm gesprochen, wenn er das Bedürfnis hatte. Zudem sind wir ja noch auf der Suche nach seinem Vater, wofür ich ihm Unterstützung zugesagt habe.

Mein Versuch ihn aus seinem Hexenmeister-Pakt mit Mizora zu befreien hat ihm vermutlich besonders gefallen. Zwei lange Rasten später lud er auf einen eleganten Tanz und einen Kuss ein.

In der Szene gab es ein paar Würfelchecks zu bestehen – ich hatte Glück!

Ich will! Aber irgendwie auch nicht?

Beide Angebote von beiden Charakteren kamen mehr oder weniger überraschend. Aber weder Wyll noch Karlach waren das Objekt meiner Begierde.

Ich versuche nach wie vor Gale für mich zu gewinnen.

Also habe ich das getan, was alle guten Baldur’s Gate 3-Spieler tun: Ich habe vor den wichtigen Entscheidungen gespeichert und mich dann den angebotenen Momenten intimer Art hingegeben. Nur um angesichts der “Schluss machen”-Dialogoption mit Gale wie ein geschundener Hund neuzuladen.

So traurig mich die gebrochenen Herzen auch machten, so schön waren die romantischen Szenen! Ich kann diese Taktik daher nur wärmstens empfehlen.

Über was zum Teufel mit dem Beschützer läuft, will ich gar nicht sprechen.

Und wie geht’s weiter mit Gale?

So leid es mir auch um Wyll und Karlach tut… die Würfel sind gefallen und ich werde mit meiner Entscheidung leben, sie abgewiesen zu haben.

Es hat mich ja selbst überrascht, dass ich ausgerechnet bei Gale hängen geblieben bin! Er hat einfach diese treudoofe “Golden Retriever”-Energie und versucht so sehr, einem zu gefallen. Wenn er dann auch noch so traurig guckt, wenn man ihn abweiset. Was soll ich machen? Dem bin ich einfach erlegen.

Solange Wyll und Karlach in meiner Party bleiben und ich ihnen bei ihren persönlichen Quests weiter helfen kann, bin ich schon zufrieden.

Weder mein Tav noch ich sind jedoch gewillt, noch ewig auf einen gewissen Magier zu warten. Wir können darüber hinweg sehen, dass er zu oft über seine Ex spricht und sein Mansplaining bekommen wir auch irgendwie noch hin.

POV: Gale erklärt dir (mal wieder ungefragt) wie die Welt funktioniert.

Sollte er sich aber bis zur (hoffentlichen) Aufhebung des Schattenfluchs nicht zusammenraufen und den nächsten Schritt tun, habe ich bereits ein Back-Up: Wenn alles gut geht, wird sich Druide Halsin meinem Trupp anschließen.

Halsin ist mir sympathisch und ich drücke die Daumen, dass ich alle Quests richtig abschließe, um ihn rekrutieren zu können. Er ist auch einer der beiden Teilnehmer aus der berühmten Bären-Sex-Szene. Aber über das, was ich mit ihm so alles anstellen will, möchte ich den Mantel des Schweigens legen.

Wen habt ihr in Baldur’s Gate 3 mit in die Koje genommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Falls ihr euch noch unentschlossen seid, schaut doch mal in unseren großen Romanzen-Guide für Baldur’s Gate 3.