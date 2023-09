Baldur’s Gate 3: Ihr müsst jetzt stark sein – Eure Gefährten waren nur wegen eines Bugs so heiß auf euch

In Baldur’s Gate 3 sind Romanzen enorm wichtig. Doch es stellt sich heraus, dass Gefährten nur wegen eines Bugs so heiß auf euch waren. MeinMMO verrät euch, was hinter der Story steckt.

Was sind Romanzen? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit euren Gefährten Romanzen eingehen. Dazu müsst ihr die jeweilige Person durch eure Handlungen und Worte beeindrucken. Eure Beziehung zu diesen Begleitern entwickelt sich, je nachdem, wie ihr euch verhaltet.

Eine innige Beziehung kann sogar zu Sex führen … und das häufig viel zu schnell. Die anfänglichen Scherze über die Charaktere in Baldur’s Gate 3, die augenscheinlich zu scharf waren, erwiesen sich als überraschend zutreffend.

Wenn beispielsweise Gale oder Karlach besonders heiß auf euch waren, dann könnte dies auf einen Bug zurückzuführen sein, wie Game Director Swen Vincke nun bestätigte.

Eure Gefährten wollten euch direkt an die Wäsche? „Das war nicht beabsichtigt“

Was wurde gesagt? Game Director Swen Vincke bestätigte in einem Interview mit TheGamer, dass die romantischen Beziehungen in Baldur’s Gate 3 bei der Veröffentlichung tatsächlich fehlerhaft waren.

Dies führte dazu, dass die Charaktere viel schneller und intensiver auf den Spieler zustürmten als ursprünglich beabsichtigt. Besonders Gale, der charmante Magier, schien förmlich von null auf hundert in Flammen zu stehen. Swen Vincke betonte zusätzlich:

Die Zustimmungsschwellen waren zu niedrig, als wir das Spiel veröffentlicht haben. Deshalb waren die Gefährten am Anfang so geil. Es hätte nicht so sein sollen. Wir haben es inzwischen behoben, zumindest für einige von ihnen. Wir sind immer noch dabei, es zu fixen. Swen Vincke

Gale war derjenige, der am meisten von diesem Bug betroffen war. Vincke betonte, dass dies nicht beabsichtigt war und Gale nicht so schnell romantische Fortschritte machen sollte.

Astarion scheint wohl die Ausnahme zu sein, wenn man bedenkt, dass er die meisten Körbe verteilt. Laut Larian Studios hat der Herzensbrecher bereits über 100.000 Körbe in der ersten Release-Woche verteilt.

Obwohl einige Spieler die gewonnene Romantik begrüßten, reichte dies nicht aus, um Larian Studios davon abzuhalten, den Bug zu beheben.

Vincke erklärte, dass es zwar viele Spieler gab, die diese Intensität genossen haben, sie jedoch zu schnell auftrat. Das ursprüngliche Ziel war es, die romantischen Beziehungen im Spiel realistischer zu gestalten. Er betonte auch, dass ein solches Verhalten im realen Leben „problematisch“ wäre.

Für diejenigen, die das Spiel erneut spielen (oder auf der PS5) und sich darüber wundern, warum es mit den Romanzen nicht gleich klappt: Es scheint, dass diejenigen, die auf der PS5 spielen, möglicherweise mehr Arbeit in ihre Romanzen stecken müssen.

Um eine erfolgreiche Romanze in Baldur’s Gate 3 zu erleben, solltet ihr euch Zeit nehmen, um die Bedürfnisse ihrer Begleiter zu verstehen. Trefft Entscheidungen, mit denen eure Liebsten einverstanden sind. Gale, der charmante Magier, könnte jedoch immer noch recht schnell heiß auf euch sein, also haltet die kalte Dusche bereit.

