Weltrekord: Speedruner spielt Baldur’s Gate 3 in 4 Minuten durch, indem er Schattenherz in eine Kiste steckt

Baldur’s Gate 3 kann man in unter 5 Minuten durchspielen. Ein Spieler beweist, wie absurd das ist – und wie schlimm es Schattenherz dabei ergeht.

Baldur’s Gate 3 ist nicht nur eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre, sondern auch eines der umfangreichsten. Das Spiel zu beenden, dürfte bei neuen Spielern sicher 100 Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen – wer wirklich alles sehen will, braucht noch einmal deutlich länger. Da klingt es beinahe schon absurd, wenn man liest, dass einige das Spiel innerhalb von wenigen Minuten durchspielen können.

Der aktuelle Rekord vom Start bis zum Ablauf der Credits liegt bei verrückten 4 Minuten und 15 Sekunden – und wirklich alles daran ist „moralisch falsch.“

Spoilerwarnung: Im Artikel behandelt eines der Enden von Baldur’s Gate 3 und die Geschichte von Gale.

Der YouTuber Mae zeigt in seinem Video, wie er Baldur’s Gate 3 innerhalb von 4 Minuten und 15 Sekunden durchgespielt hat. Um das zu ermöglichen, spielt er nicht mit einem selbstgebauten Charakter, sondern schlüpft in die Rolle des Origin-Charakters Gale. Der ist ein Magier und hat damit Zugriff auf einige besondere Zauber, die für einen Speedrun besonders geeignet sind.

Direkt nach dem Start hüpft Mae als Gale über die Karte und beendet den Nautoliden so in wenigen Sekunden, ohne auch nur ein einziges Mal zu kämpfen. Diese Strategie setzt sich dann fort. Nach nur wenigen Minuten flimmern bereits die Credits über den Bildschirm.

Wie funktioniert das? Der Trick ist eine Verbindung von zwei Zaubern, nämlich „Feather Fall“ und „Enhance Leap“. Der erste Zauber verhindert Fallschaden vollständig, indem er Charakter leichter macht. Der zweite Zauber verdreifacht die Sprungreichweite des Charakters.

In Kombination erlauben es diese beiden Zauber, während ihrer Wirkungsdauer, extrem weit zu springen und damit sogar durch (oder über) einige Wände zu hüpfen: Sprünge, die von den Entwicklern gar nicht so gedacht waren. So kann Gale bereits aus dem zweiten Raum des Nautoliden zum „Endkampf“ springen und nur einen Sprung später bereits die Cutscene für den Absturz am Strand auslösen.

Gale hüpft so weiter über die ganze Karte, überspringt damit alle möglichen Events und Kämpfe, um zum Gebirgspass zu kommen. Kurz vor dem Wechsel in die nächste Karte schließt sich dann Schattenherz („Shadowheart“) seiner Gruppe an – das ist einfach Pflicht, damit der Spieler in Kontakt mit dem Artefakt kommt, das für die Story so wichtig ist.

Im zweiten Gebiet tötet Gale dann Shadowheart, steckt sie in eine Kiste und verbrennt sie, was kurz darauf die finale Szene von Akt 2 auslöst. Gale kann hier die Explosion seines Körpers aktivieren, was ein „Schlechtes Ende“ auslöst – aber eines, das als vollwertiges Ende zählt und sogar den Erfolg für den Abschluss des Spiels bringt.

Was hat das mit Shadowheart zu tun? Der entscheidende Trick in Akt 2 ist auf den ersten Blick schwierig zu erkennen, ist aber notwendig, um zur finalen Zwischensequenz zu kommen.

Die dabei ausgenutzte Mechanik ist der Umstand, dass Gruppenmitglieder Zwischensequenzen auslösen können – und das auch, wenn sie eine Leiche sind. Gale nutzt das, indem er Shadowheart erst tötet und ihre Leiche dann in eine Kiste steckt. Anschließend steckt er die Kiste in Brand und schleudert die Kiste quer über die ganze Karte. Sie landet am Ende von Akt 2 und zerbricht. Da dort nun die Leiche von Shadowheart liegt, löst das die entsprechende Zwischensequenz aus. Da Shadowheart aber tot ist, wird stattdessen Gale „in das Gespräch gezogen“.

Shadowheart muss sterben – zumindest für diesen Speedrun.

Das wiederum erlaubt es Gale, seine Bombe zu zünden und damit sich selbst und alle Feinde zu töten. Dies löst das „schlechte Ende“ aus.

Diese „Mechanik“ nennt man in den Speedruner-Kreisen inzwischen „Shadowboxing“ – also das Einsperren der toten Shadowheart in eine Kiste.

Ob man das als „richtigen“ Speedrun ansieht, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Den Kriterien eines „Any%“-Runs entspricht es allerdings. Denn dabei geht es nur darum, so schnell wie möglich ein valides Ende des Spiels zu erreichen – egal mit welchen Mitteln.

In jedem Fall ist es beeindruckend zu sehen, was in Baldur’s Gate 3 möglich ist und vor allem wie schnell.

Obwohl Baldur’s Gate 3 echt groß ist, hat es eine Menge Content nicht ins fertige Spiel geschafft.