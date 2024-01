Baldur’s Gate 3: Bester Kämpfer Build – So spielt ihr Lae’zel richtig

Lae’zel ist der erste Companion, auf den ihr in Baldur’s Gate 3 trefft. Wie ihr das Beste aus der Githyanki-Kämpferin, oder einem eigenen Charakter der Klasse Kämpfer herausholen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wer ist Lae’zel? Die mürrische Githyanki Lae’zel ist eine herausragende Kriegerin. Sie ist treue Anhängerin von Vlaakith, der Gottkönigin ihres Volkes. Um dieser als Klinge gegen die Illithiden zu dienen und sich als würdig zu erweisen, begab sie sich auf eine Mission. Dabei wurde sie jedoch gefangen genommen und droht nun selbst zu einem der verhassten Gedankenschinder zu werden, deren Bekämpfung sie eigentlich geschworen hat.

Lae’zel kann als Origin-Charakter gewählt oder als Begleiterin rekrutiert werden.

Was kann der Kämpfer? Als Kämpfer seid ihr ein echter Allrounder. Gepanzert mit schwerer Rüstung steht ihr an vorderster Front, könnt einiges einstecken und euch selbst heilen. Gleichzeitig teilt ihr jedoch auch jede Menge Schaden aus.

Sollte die Situation es erfordern, kann außerdem problemlos zu Fernkampfwaffen gegriffen werden. Kämpfer können auch komplett mit Fokus auf Fernkampf gespielt werden. Die Stärken der Klasse liegen jedoch eher im Nahkampf, weshalb wir uns in diesem Build darauf fokussieren werden.

Durch diese Vielseitigkeit eignet sich der Kämpfer auch für Anfänger sehr gut:

Lae’zel als Kämpfer

Lae’zel ist eine Githyanki mit dem Hintergrund Soldat. Das ist nicht nur für die Geschichte interessant, sondern hat auch ein wenig Einfluss auf den Kampf.

Githyanki

Als Githyanki profitiert Lae’zel von hoher Mobilität. Mit Level 3 erhält sie die Fähigkeit Githyanki-Psionik: Springen, und mit Level 5 Nebelschritt, womit große Distanzen überwunden werden können. Das ist für Kämpfer äußerst praktisch, da Gegner so möglichst schnell in einen Nahkampf verwickelt werden können, der die Stärke der Klasse darstellt.

Soldat

Als Soldat erhält Lae’zel die Fertigkeits-Übungen Athletisch und Einschüchtern. Ihre athletischen Fähigkeiten sind vor allem sehr praktisch, da sie Sprünge verbessern. Das trägt – wie oben erwähnt – dazu bei, möglichst schnell an Feinde heranzukommen.

Da Lae’zel nicht gerade durch hohes Charisma glänzt, verschafft Einschüchtern eine kleine Hilfe im Umgang mit anderen Charakteren.

Kämpfer Build – Beste Unterklasse

Wahl der Unterklasse mit Level 3. Wahl der ersten drei Kampfmanöver mit Level 3.

Für den Kämpfer stehen drei Unterklassen zur Verfügung: Kampfmeister, Champion und Mystischer Ritter. Die Unterklasse kann mit Level 3 gewählt werden.

Die beste Unterklasse für Lae’zel ist die des Kampfmeisters. Sie ist sehr anpassungsfähig, vielseitig und passt perfekt zu den Stärken des Kämpfers. Durch Kampfmanöver erlangt ihr taktische Vorteile. So können zum Beispiel Gegner entwaffnet oder verängstigt werden.

Wie funktionieren Kampfmanöver? Um ein Kampfmanöver auszuführen, müsst ihr einen sogenannten Überlegenheitswürfel verwenden. Was für ein Würfel das ist und wie viele ihr zur Verfügung habt, hängt von eurem Level ab. Durch eine kurze oder lange Rast werden die Überlegenheitswürfel wiederhergestellt.

Level 3

Mit Wahl der Unterklasse Kampfmeister könnt ihr direkt drei Kampfmanöver wählen. Ihr verfügt über vier Überlegenheitswürfel (W8). Folgende Kampfmanöver sind empfehlenswert:

Entwaffnender Angriff: Verursacht zusätzlich Schaden und zwingt das Ziel möglicherweise, seine Waffe fallen zu lassen. Gerade zu Beginn ist das sehr nützlich, da ein Gegner quasi komplett unschädlich gemacht wird. Besonders effektiv ist es, die Waffe nach dem Entwaffnen direkt aufzuheben, damit der Gegner sie nicht wiederbekommen kann.

Fällender Angriff: Verursacht zusätzlich Schaden und stößt das Ziel möglicherweise um. Hiermit können Gegner aus dem Verkehr gezogen werden, die keine Waffe verwenden.

Riposte: Kontert mit einem W8, wenn der Gegner einen Nahkampfangriff verfehlt. Da der Kämpfer meist im Nahkampf steht, wird er häufig Angriffen ausgesetzt sein und diese Fähigkeit nutzen können. Schaden zuzufügen, ohne eine Aktion zu verbrauchen, ist immer gut.



Level 7

Ihr habt jetzt 5 Überlegenheitswürfel. Zwei weitere Kampfmanöver können gewählt werden.

Stoßangriff: Verursacht zusätzlich Schaden und stößt das Ziel möglicherweise 4,5 m zurück. Das verschafft euch noch mehr Kontrolle im Kampf. Außerdem können Gegner häufig besiegt werden, indem man sie von einer Kante stößt.

Sammeln: Gewährt Verbündeten 8 temporäre Trefferpunkte. Da der Kämpfer sonst nicht auf die Unterstützung seiner Verbündeten spezialisiert ist, bringt diese Fähigkeit etwas mehr Abwechslung und Flexibilität.



Level 10

Die Überlegenheitswürfel sind nun W10. Zwei weitere Kampfmanöver können gewählt werden.

Provozierender Angriff: Verursacht zusätzlich Schaden und provoziert den Gegner möglicherweise zu einem Angriff auf dich. Angriffe auf andere Charaktere erhalten einen Nachteil. Zwar ist der Kämpfer kein reiner Tank. Die Fähigkeit kann dennoch sehr hilfreich sein, wenn einem fragileren Charakter wie einem Zauberer Gefahr droht.

Doppelschlag: Schwingt die Waffe in einem Bogen und greift damit mehrere Gegner an. Eine gute Möglichkeit, etwas Flächenschaden zu erhalten, der sonst eher eine Schwäche des Kämpfers ist.



Kämpfer Build – Attribute

Attributsverteilung auf Level 1.

Das wichtigste Attribut für Kämpfer, die sich auf Nahkampf spezialisieren wollen, ist die Stärke. Der Fokus darauf ermöglicht es, maximal viel Schaden auszuteilen. Um möglichst lange am Leben zu bleiben, priorisiert ihr an zweiter Stelle den Konstitutionswert. Zu guter Letzt erhöht die Geschicklichkeit eure Rüstungsklasse und Initiative.

Weisheit, Charisma und Intelligenz können als Kampfmeister eher vernachlässigt werden.

Eine ausgewogene Attribut-Verteilung für den Start ist zum Beispiel:

Stärke: 16

Geschicklichkeit: 14

Konstitution: 16

Intelligenz: 10

Weisheit: 8

Charisma: 10

Aber auch die Attribute, mit denen Lae’zel standardmäßig zu euch stößt, können gut verwendet werden.

Kämpfer Build – Talente

Auswahl des ersten Talents mit Level 4.

Im Laufe des Spiels erhaltet ihr die Möglichkeit, besondere Talente zu wählen. Diese können die Werte eures Charakters beeinflussen, Zauber oder Fähigkeiten hinzufügen. Talente könnt ihr jeweils auf Level 4, 8 und 12 wählen.

Level 4

Fähigkeit verbessern: +2 Stärke Damit solltet ihr mit euerm wichtigsten Attribut nun 18 erreicht haben.



Level 8

Meisterschaft schwerer Waffen: Bei einem kritischen Treffer kann ein weiterer Nahkampfangriff als Bonusaktion ausgeführt werden. Schwere Zweihandwaffen können außerdem 10 Schaden zusätzlich verursachen, Angriffswürfe erhalten jedoch einen Malus von -5. Diese Fähigkeit ist sehr stark, da sie euch die Möglichkeit auf einen zusätzlichen Angriff gewährt. Der zweite Teil der Fähigkeit kann optional ausgeschaltet werden, sollte euch der Malus auf Angriffswürfe zu sehr stören.



Level 12

Fähigkeit verbessern: +2 Stärke Habt ihr Stärke 20 bereits auf andere Weise erreicht, zum Beispiel durch den „Trank der immerwährenden Vitalität“, könnt ihr diese Punkte natürlich anders verteilen. Eine gute Alternative sind zum Beilspiel auch die Talente Wachsam, Widerstandsfähig oder Magiertöter.



Kämpfer Build – Welche Items lohnen sich?

Waffen

Optimal eignen sich für Lae’zel zweihändige Großschwerter. Durch den standardmäßig ausgewählten Kampfstil Kampf mit großen Waffen, der theoretisch auf Level 1 gewählt werden kann, erhaltet ihr hier zusätzlich einen netten Vorteil. Würfelt ihr beim Angriff mit einer solchen Waffe nämlich eine 1 oder 2 beim Schadenswurf, wird der Wurf wiederholt.

Wollt ihr einen perfekten Start, könnt ihr euch schon im Prolog die Immerglüh-Klinge sichern.

Besorgt euch außerdem so bald wie möglich eine Armbrust. Das wird euch vor allem am Anfang helfen, wenn ihr Nebelschritt noch nicht freigeschaltet habt und noch nicht so mobil seid.

Gute Waffen sind beispielsweise auch:

Schwert der Gerechtigkeit Effekt: Zauber Tyrs Schutz (+2 Rüstung). Fundort: Akt 1

Githyanki Großschwert Effekt: Plus 1W4 Schaden, wenn der Träger weniger als 50% Trefferpunkte besitzt. Fundort: Akt 1

Seelenbrecher Großschwert Effekt: Plus 1W4 psychischen Schaden, wenn von einem Githyanki geführt. +2 auf Initiative. Fundort: Akt 1

Baldurans Riesentöter Effekt: Vorteil auf Angriffswürfe gegen mindestens große Kreaturen, sowie eine Klassenaktion, die Schaden und Trefferpunkte temporär erhöht Fundort: Akt 3



Rüstung

Die Startrüstung von Lae’zel ist recht gut. Zu Beginn solltet ihr also keine Probleme haben. Findet ihr später bessere, schwere Rüstung, verwendet diese. Gute Möglichkeiten sind zum Beispiel:

Adamant-Schienenpanzerrüstung Effekt: Jeder Schaden ist um 2 verringert. Gegner taumeln nach einem erfolgreichen Angriff auf den Träger. Schutz vor kritischen Treffern. Fundort: Adamantschmiede (Akt 1)

Mörders Liebling (Ring) Effekt: Nach dem ein Gegner getötet wurde, ist der nächste Angriff ein kritischer Treffer. Fundort: Akt 2

Umarmung des Vollstreckers Effekt: Jeder erlittene Schaden wird um 2 verringert. Man kann nicht gegen seinen Willen bewegt werden. Zaubertrick Heulen der Toten (betäubt Gegner). Fundort: Ende Akt 2

Helm von Balduran Effekt: Heilt jeden Zug 2 Trefferpunkte. +1 auf die Rüstungsklasse. Schutz vor Betäubung und kritischen Treffern. Fundort: Akt 3



Grundsätzlich eignet sich alles, was euch mehr Kontrolle im Kampf gibt, Angriffsstärke erhöht, heilt oder erlittenen Schaden reduziert. Für Lae’zel funktioniert auch Ausrüstung gut, die besondere Boni für Githyanki bringt.

Mit diesem Build sollte euer Kämpfer zu einer wahren Kampfmaschine werden. Wollt ihr etwas mehr Abwechslung, könnt ihr natürlich auch über „Multiclassing“ nachdenken. Gerade wenn man schon etwas Erfahrung mit Baldur’s Gate 3 gesammelt hat, kann es sehr spannend sein, sich an den verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren.

So könnt ihr zum Beispiel euren Kämpfer mit der Angriffspower und der Zauberkraft des Paladins vereinen. Und auch andere Multiclass-Builds können sehr stark sein: Die besten Multiclass-Builds und was sie so gut macht