Baldur’s Gate 3: Eine starke Waffe findet ihr schon nach 10 Minuten, aber ihr müsst gerissen sein – Oder feige

Das war’s schon. Die Immerglüh-Klinge könnt ihr dann einfach aufheben und abhauen. Oder ihr sprengt die beiden Kontrahenten mit Fässern noch in die Luft für einen dicken Batzen EP, was allerdings optional ist.

Was macht das Schwert so stark? Die Immerglüh-Klinge ist als Zweihänder ideal für Paladine, Barbaren oder Kämpfer, die besonders für Anfänger die beste Klasse sind . Der Feuer-Schaden ist dabei ein starker Bonus.

In Baldur’s Gate 3 gibt es hunderte Waffen, von denen ihr die meisten vermutlich irgendwo an einen Händler verscherbelt. Zumindest ein Schwert aber werdet ihr vorher tragen, sicherlich für eine Weile, denn ihr findet es schon ganz am Anfang.

