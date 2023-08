Baldur’s Gate 3: Balthazar’s Room – So findet ihr den Raum und löst das Rätsel des Bücherregals

In Baldurs Gate 3 gibt es einen besonderen Raum in den Türmen des Mondaufgangs, dem Balthazar gehört. Wir zeigen euch, wie ihr in diesen Raum betreten und das Rätsel rund um sein Bücherregal lösen könnt.

Wo befinden sich die Türme des Mondaufgangs? Auf eurer Reise durch Baldur’s Gate 3 werdet ihr in Akt 2 auf die Türme des Mondaufgangs stoßen. Folgt also der Hauptquest bis ihr zu diesem Ort angelangt seid.

Dort angekommen werdet ihr in den höheren Etagen der Türme, in der Nähe des Raums von Z’Rell, eine verschlossene Tür finden. Diese Tür führt euch in das Zimmer von Balthazar und einem Rätsel.

So öffnet ihr den Raum von Balthazar

Der Raum von Balthazar befindet sich laut Koordinaten auf dem Punkt X: -132, Y: -182. Ihr erhaltet den Schlüssel von Z’Rell selbst, um die Türe zu seinen Gemächern zu öffnen. Öffnet nun den Raum und schaut euch um. Ihr werdet westlich von eurem Standort ein besonderes Bücherregal finden. Diesen gilt es nun zu öffnen.

Wie löse ich das Rätsel des Bücherregals? Um das Rätsel rund um das Bücherregal zu lösen, müsst ihr euch im Raum von Balthazar umschauen. Viele Hinweise sind zerstreut, wie ihr dieses Regal öffnen könnt.

Die einfachste Methode ist im Bücherregal nur mit der Buchreiche zu interagieren, die sich oben rechts befindet. Tut ihr das nicht und interagiert ihr mit der falschen Reihe, bekommt ihr Fallen zu spüren.

Habt ihr also die richtige Reihe berührt, bekommt ihr jetzt die Möglichkeit, mit dem Monument, das sich rechts neben dem Bücherregal befindet, zu interagieren.

Eure Aufgabe ist es nun das Herz der Leiche an euch zu nehmen, welches sich in eurer Nähe befindet. Habt ihr das Herz, geht ihr jetzt zum Monument und platziert das Herz in dieses. Achtet darauf, dass ihr das Herz nicht auf, sondern in das Konstrukt steckt, sonst funktioniert der Mechanismus nicht.

Was befindet sich in diesem geheimen Raum? Im geheimen Raum von Balthazar könnt ihr Fetzen der Lore sowie eine interessante, aber verschlossene Truhe finden, die sich leicht aufschließen lässt. Dort drin findet ihr dann ein Elixier, sowie einen Zaubererhut.

Zudem befindet sich im gleichen Raum nördlich gesehen ein Ritualkreis auf einem hölzernen Tisch. Nun habt ihr die Wahl, dass Gale den Kreis zerstört oder ihr eine Schattenlaterne bauen könnt. Sollte Gale den Kreis zerstören, erhält dieser einen permanenten Buff für seine Konzentrationschecks.

Die Lampe hingegen kann nach jeder langen Rast einen Schattengeist beschwören, der euch im Kampf helfen kann.

Das war alles Wichtige zu Balthazars Raum. Wofür habt ihr euch entschieden und habt ihr das Rätsel selbst gelöst? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren!

