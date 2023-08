Baldur’s Gate 3: Der beliebteste Origin-Charakter ist auch oft der Grund, warum ihr draufgeht 

Larian Studios zeigt einige erste Statistiken von Baldur’s Gate 3. Spieler, die ihren ersten Run mit einem vorgefertigten Charakter starten, wählen am liebsten Gale. Er ist jedoch auch eine der häufigsten Todesursachen im Spiel.

Wie steht’s um Baldur’s Gate 3?

Gale ist der beliebteste Origin-Charakter und gleichzeitig der tödlichste

Was sagen die Statistiken? Der Release von Baldur’s Gate 3 ist nun etwa eine Woche her. Schöpfer Larian Studios zeigt einige erste Statistiken, die auf den Spielern basieren. In der Community ist der charmante Zauberer Gale der beliebteste Origin-Charakter.

Larian Studios hat dazu ausführliche Statistiken auf Steam gepostet. 93 Prozent der Spieler haben einen benutzerdefinierten Charakter erstellt und 7 Prozent haben einen vorgefertigten Charakter gewählt. So entschieden sich die Spieler für die verschiedenen Figuren:

Gale mit 27.784

Karlach mit 22.514

Astarion mit 22.286

Schattenherz mit 15.966

Wyll mit 14.862

Lae’zel mit 11.765

Gale ist gleichzeitig auch oft der Grund dafür, warum ihr sterbt: Der charmante Zauberer Gale ist also die beliebteste Wahl unter Spielern, wenn sie ihren ersten Charakter erstellen. Auch, wenn Karlach und Astarion ihm dicht auf den Fersen sind. Wer will es einem auch übel nehmen? Gale ist ein facettenreicher Charakter, der mit seiner charismatischen Art und seinem gigantischen Wissen protzt. Er löst die meisten Probleme gekonnt auf eine elegante Weise.

Sein unstillbarer Magiedurst führt gerne auch mal zu Explosionen. Mit seinen Feuerbällen sorgt Gale für viel Wirbel in der Gruppe. Bisher ist er auch laut Larian Studios der siebthäufigste Grund, warum viele Spieler sterben. So ein mächtiger Feuerball kann ganz schnell zum Wipe der Gruppe führen, also schön vorsichtig sein beim Zielen.

Falls ihr Gale nicht als euren ersten Charakter spielt, könnt ihr mit ihm auch eine Romanze in Baldur’s Gate 3 eingehen, vielleicht ist sie aber nicht so aufregend wie mit der heißen Tieflings-Dame Karlach.

Was sagen die Statistiken sonst noch so?

Ihr habt über 1225 Jahre Baldur’s Gate zum Launch-Wochenende gespielt, fast so lang wie die Entwicklung dauerte.

386 Spieler haben das Spiel in unglaublichen 3 Tagen beendet.

88 Jahre haben alle Spieler zusammen in der Charaktererstellung verbracht.

Unter den Völkern sind Halbelfen am beliebtesten. Githyanki weniger.

Die beliebteste Klasse ist der Paladin.

Der Kleriker ist die unbeliebteste Wahl. Als Kleriker-Main blutet mein Herz.

Fast 10 % der Spieler haben mindestens 1 Stunde mit der Charaktererstellung verbracht.

Der süße Kratzer wurde über 750.000 Mal gestreichelt.

Mit Astarion zu schlafen, scheint schwer zu sein. Fast 100.000 Spieler haben bereits einen Korb kassiert.

Die vollständigen Statistiken findet ihr auf Steam.

Mehr zu Baldur’s Gate 3: Eulenbärenjunges Quest – So rettet ihr den Begleiter